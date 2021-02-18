預約系統下周二開放　共設29間接種中心　最快下周五可打科興疫苗

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-18 16:22

政府即將開展新冠疫苗接種計劃，公務員事務局局長聶德權今天（18日）表示，政府將會提供4種接種渠道，當中包括29間疫苗接種中心，這些中心有24間會安排接種德國BioNTech疫苗，有5間就會注射內地科興疫苗。 政府將於下周二開放網上預約系統，科興疫苗最快在2月26日開始在疫苗接種中心接種；而BioNTech疫苗就在本月底才抵港。

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聶德權表示，政府會提供4類接種地點，第一是29間疫苗接種中心；第二是1500間私營醫療機構的診所，涉及1200名私家醫生；第三是醫院管理局18間普通科門診；第四是長者及殘疾人士院舍。

29間疫苗接種中心選址大多位於體育館，詳情稍後公布，當中有15間由私營醫療機構營運，5間位於私家醫院的醫院範圍，7間由醫管局經營，香港大學及衞生署會各營運一間。29間中心會運作最少6個月，將視乎疫苗抵港日期、數量等因素分階段啟用，每間中心只會有一款疫苗。

政府即將開展新冠疫苗接種計劃。 (李澤彤攝)

有24間疫苗接種中心可注射BioNTech疫苗，聶德權解釋，因為冷鏈儲存、稀釋等問題，這款疫苗主要安排在接種中心接種；另5間中心會供應科興疫苗，而科興疫苗亦可在普通科門診、私家診所等接種。

疫苗的預約系統會於下周二（2月23日）開放，優先群組的市民最快可於2月26日開始，在接種中心及醫管局門診接種科興疫苗，3月初也可於私家醫生診所接種。疫苗接種中心會在朝八晚八運作，市民預約時可預約到第、二針的時間、地點，70歲以上的長者可由兩人陪同接種，市民接種時需帶同身分證。聶德權提醒，在醫管局門診、接種中心接種人士，必須先預約，以免浪費疫苗。

公務員事務局局長聶德權指，下周二（2月23日）開始接受疫苗接種網上預約，2月26日（周五）開始在5間社區疫苗中心及醫管局下的普通科門診，為優先群組人士接種科興疫苗。（李澤彤攝）

至於院舍方面，社署下周會發信予院舍，了解其接種意願，政府會先安排10間大型院舍先接種，以獲取注射經驗。

聶德權補充，市民接種後可以有紙本針卡，亦可透過「智方便」程式有電子針卡，政府會因應供應及接種情況，再將接種計劃擴展至長期病患者、其他一般市民。