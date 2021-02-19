運輸署3月15日恢復駕駛筆試、排期　籲市民進入處所掃安心出行

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-19 18:59

運輸署今日（19日）宣布，繼2月22日起恢復駕駛路試服務後，將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。署方表示，因筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期，參與筆試人士必須在試場內及考試時戴上口罩。

運輸署今日（19日）宣布，將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。（資料圖片）

運輸署又指，會在3月15日起恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。

在防疫措施方面，為減低病毒傳播風險，會在筆試中心實施預防感染措施，包括加強清潔中心內的電腦、所有參與筆試人士須在場內及考試時戴上口罩，進入試場前用酒精搓手液清潔雙手，以及必須接受運輸署在現場安排的體溫檢測。

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運輸署強調，沒有佩戴口罩、拒絕接受體溫檢測、或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生會被拒絕進入試場，考試日期將另行安排，又呼籲考生如身體不適，不應到試場應考，並應盡快求醫。

因應政府最新安排，運輸署呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民，使用展示於各處所入口當眼位置的「安心出行」場所二維碼及「安心出行」流動應用程式。