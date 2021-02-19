檢疫令｜53歲男子擅離檢疫地點　被判監兩周　累計112人違令

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-19 20:06

再有人為違反檢疫令被判刑，衞生署公布一名53歲男子及一名47歲女子，因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），在檢疫期間離開檢疫地點，今日（19日）於裁判法院被判刑，分別判處即時監禁兩周及13日。署方指有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍。

首宗個案涉及一名53歲男子，早前獲發強制檢疫令，必須在家中接受強制檢疫14日。不過，該名男子在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年7月5日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於裁判法院被判處即時監禁兩星期。

兩人違反強制檢疫令，分別判處即時監禁兩周及13日。（資料圖片／余俊亮攝）

至於第二宗個案，涉及一名47歲女子，於今年1月7日擅自離開其檢疫地點，同樣被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於裁判法院被判處即時監禁13日。

衞生署發言人強調，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有112人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期，或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。