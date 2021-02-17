檢疫令｜六旬男違令剪手環走佬囚兩個月　另一欲離境失敗判監14日

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-17 20:59

再有人為違反檢疫令被判刑，衞生署公布兩名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），在檢疫期間離開檢疫地點，今日（17日）於裁判法院被判刑，分別判處即時監禁14日及兩個月。署方指有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍。

由去年2月8日日起，所有在到港當日之前的十四日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受十四天的強制檢疫。（資料圖片）

首宗個案涉及一名65歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年3月31日離開其檢疫地點，並於港珠澳大橋管制站被入境事務處職員截獲。他被控違反《規例》第8（4）及8（5）條，今日於粉嶺裁判法院被判處即時監禁14日。

第二宗個案涉及一名61歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年11月28日離開其檢疫地點及脫下手環。他被控兩項違反《規例》第8（1）、8（4）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院就兩項罪行各被判處即時監禁兩個月，同期執行。

至今109人違反強制檢疫令遭定罪

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有109人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼