復課｜200間學校申請下周一全校面授　幼稚園及補習社各佔約一半

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-19 21:51

教育局早前公布，若學校期望在農曆新年後，全校恢復半天面授課，需全體教員定期接受檢測。教育局回覆《香港01》時表示，截至今日（19日）接獲200多所學校向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主，大多申請生效日為2月22日（下周一）。 辦學團體之一仁愛堂回覆指，因全面復課決議需在校董會通過，現正分別進行書面議決，新年假後屬校將恢復三分一學生上課，預計轄下學校最早全面復課日為3月1日，最遲則在3月中下旬。

教育局收到200間學校申請全面復課面授，一半為幼稚園（圖片展示無關）。資料圖片

多數已交申請下周一全面復課

教育局發言人表示，一般學校仍在放學校假期，部分學校或需更多時間與持份者溝通，相信大多學校假期後會以不多於全校人數三分一為限，恢復半天面授課。而截至今日下午為止，有200多所學校向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主，大多申請生效日為2月22日（下周一）。

教育局指，由於學校可以在決定全校恢復半天面授課堂的三天前遞交申請，所以局方預計稍後仍會收到其他申請。

教育局：沒有定下任何硬指標

教育局重申，全員檢測任性，可全校恢復半天上課的安排是希望給予個別學校多一個選擇，並非強制要求，重申教育局「沒有定下任何硬指標」，相信學校可按校本機制就此與各持份者（包括教職員及家長）充分溝通，並因應校本情況自由作出決定。

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼

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仁愛堂：各校最快3月可全面面授

仁愛堂回覆指，因全面復課決議需在校董會通過現正分別進行書面議決，仁愛堂各中小學及幼園將根據教育局指示於全體老師未完成檢測情況下，新年假後將恢復三分一上課安排。因校區及校情各異，仁愛堂預計轄下學校最早全面復課日為3月1日，最遲則在3月中下旬。

仁濟醫院：積極考慮全校全面復課

仁濟醫院亦回覆，轄下中小學及幼稚園均「積極考慮」向教育局申請全面復課，但強調辦學團體並沒有強制屬校教職員進行病毒檢測，強調「有關全面復課的安排均由各校校董會按校情而作出決定」，而現時各校對全校恢復面授課堂的安排仍在商議中，暫時未有結果。

保良局：繼續呼籲屬校教職員參與檢測

保良局則表示，「一直積極鼓勵各屬校教職員參與病毒檢測」，並會「繼續呼籲」，以讓學生可以盡快重投校園、參與面授課堂。