IT種票風雲｜選民登記表錯字都一樣　的總幹事等3人千元買票罪成

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-19 20:23

立法會資訊科技界2016年的選舉中，疑出現「買票」事件，的士司機從業員總會(下稱：的總)的總幹事與成員等3人，涉安排親友報稱為業界人士，取得選民資格，以投票給候選人楊全盛，每人並各可得1千元，案件早前審訊，裁判官今日（19日）在西九龍法院裁決，除指各人加入資訊界的說法荒謬不可信外，涉案選民申請表上連串錯的字都相同，認為明顯有人在背後替所有人填表，相信背後有人組織計劃，裁定3被告選舉舞弊等罪成。案件押後至3月5日判刑，以候各被告的背景報告。

三名被告：李林昌（47歲，的總總幹事）、陳俊成（60歲，的總會員）及陳俊成的女兒陳曉彤（31歲）。三人否認一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，於‪2016年4月27日至9月4日‬，與其他身份不詳的人串謀在選舉中舞弊，向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和一名友人提供每人1000元，作為該5人投票予某候選人的誘因。第二、三被告另否認一項在選舉中作出舞弊行為接受利益控罪，指他們約於2016年5月21日，接受1000元作為他們投票予某候選人的誘因。

著親友入電子工程師學會得選民資格

控方指3名被告在2016年立法會功能界別選舉中，為資訊科技界參選人楊全盛，以1000元「買票」，著親友加入「電機暨電子工程師學會」（下稱IEEE）以獲得資訊科技界選民資格，並投票予楊全盛。當年該界別有兩名候選人，包括楊及泛民候選人莫乃光，最終莫以6461票當選。

稱為購物優惠入會說法荒謬

裁判官黃雅茵指，首被告在錄影會面的說法荒謬，不相信他為購物優惠加入IEEE，亦不信他向第二被告收集其他人的個人資料，只是為做義工。

稱1千元為鼓勵參與IT課程的津貼

至於次被告解釋，加入IEEE因的總找人參與IT課程，而給予家人的1000元，是鼓勵參與課程的津貼，黃官同樣認為不可信，認為的總不可能給予1000元津貼，讓會員及家人參與完全與行業不相關的課程。黃官又指，次被告對家人的投票取向不開明，曾向家人傳送當年新界西候選人何君堯及楊全盛的宣傳資料，更向家人施壓。

黃官又認為，第三被告任職文員，學歷與工作與IEEE不相關，雖稱自行入會，卻不知入會流程，說法荒謬。

表格錯字都一樣

黃官直指，相信首被告背後有其他組織計劃，又稱眾被告的選民登記表上均將「Engineers」串錯為「Enginees 」，明顯有人在同一計劃下替所有人填表，認為眾被告加入IEEE必定與選舉有關，最終裁定3被告所有控罪罪成。

案件編號：ESCC 2067/2019