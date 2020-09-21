IT種票風雲｜的總成員等3人涉安排1千買1票　群組曾現何君堯照

2016年立法會資訊科技界選舉中疑鬧舞弊事件，的士司機從業員總會(下稱：的總)的總幹事與成員等3人，涉嫌在該次選舉中安排「買票」，並着一名成員的多名家人報稱為業界人士以取選民資格，並給各人每人1千元，以在選舉中投票給非泛民的候選人。3人否認指控，案件今(21日)在東區法院開審，控方透露，與案相關的一個通訊群組中，曾現當年在新界西參選的候選人何君堯的照片，但強調未有證據證明何與「買票」事件有關。

三名被告：李林昌（47歲，的總總幹事）、陳俊成（60歲，的總會員）及陳俊成的女兒陳曉彤（31歲）。三人否認一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，指他們涉於2016年4月27日至9月4日，向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和陳曉彤的男友，提供每人1000元，作為該5人投票予某候選人的誘因。庭上稱，另外兩名家庭成員分別為陳俊成妻子譚瑞馨和女兒陳曉楠。

第二、三被告另否認一項在選舉中作出舞弊行為接受利益控罪，指他們約於2016年5月21日，接受1000元作為他們投票予某候選人的誘因，涉嫌舞弊。

首被告李林昌，他亦是的士司機從業員總會的總幹事。(資料圖片)

該組別有兩名候選人

控方案情指，三名被告被指在2016年立會選舉中，為功能界別資訊科技界參選人楊全盛，以1000元「買票」，當年該界別有兩名候選人，包括楊及泛民候選人莫乃光，最終莫以6461票當選。

通訊群組曾現何君堯照片

廉署在調查時，發現一個與案有關的WhatsApp群組，該群組的訊息中，曾出現當年角逐新界西議席的候選人何君堯的照片，但控方強調，未有直接證據證明3名被告曾替何君堯「買票」。

6名申請人同樣串錯機構名稱

選舉事務主任張敏怡供稱，她當年負責功能組別的選舉工作，她發現首被告和陳氏一家都申請成為資訊科技界選民，6人在登記表中均稱屬於一間名為“Institute of electrical and electronic enginees”機構屬下的香港電腦分會，和香港電路及系統兼電訊分會會員。

辨認出團體申請獲納

張稱，當時選舉事務處曾發現6人的登記表上都一同將屬會名稱中Engineers 一字誤寫成Enginees ，職員認為仍可辨認該團體，因而接受了6人的申請。據悉，控方將質疑被告等六人的功能組別選民身份。

案件明天續審。

案件編號：ESCC 2067/2019