【IT種票風雲】回顧風波始末　間接揭發遺失選民登記冊

立法會資訊科技界（IT）功能組別於2016年爆出種票風雲。事隔3年，廉署今天（5日）發新聞稿，指過去3日分別起訴17名涉案人士，包括的士司機從業員總會（的總）4名成員及1名職員。 回顧事件來龍去脈，選舉事務處在2016年6月公布臨時選民登記冊，發現IT界選民急增八成，其中電機暨電子工程師學會（IEEE）共有5377人為登記選民，較2012年立法會選舉的登記選民大增4700多人，令人質疑有種票之嫌，最終經過傳媒明查暗訪揭發事件。然而，正因種票事件，據指廉政公署於2016年立法會選舉後曾核查IT界選民資格，最終揭發選民登記冊失蹤事件。

莫乃光（右）在2016年立法會選舉擊敗楊全盛（左）。（資料圖片/李澤彤攝）

種票風雲可從2016年3月說起，網上當時傳出互聯網專業協會（iProA）以50元優惠價招收會員，並呼籲合資格人士登記做選民，被質疑是為了種票，事件被傳媒廣泛報道。

立會選戰前夕，選舉事務處在2016年6月公布臨時選民登記冊，發現IT界選民急增八成，其中電機暨電子工程師學會（IEEE）共有5377人為登記選民，較2012年立法會選舉的登記選民大增4700多人。對於選民數字急增，當時角逐連任的莫乃光形容他明顯被「重點招呼」，不過當時有傳媒則形容民主派種票「狼過建制」，並指莫乃光被人批評「賊喊捉賊」，選戰火藥味頓時大增。

至2016年8月中，多間媒體深入調查事件，揭發種票風雲，其中發現有多個公屋單位突然新增3至5名IT界選民，又發現有從事地產和運輸業的人士登記成為IT界選民。2016年8月25日，距離選舉日只剩11日，有報章大篇幅突然報道有1500名教協會員加入IEEE支持莫乃光，報道惹起極大爭議，被指與事實不乎，最終相關媒體撤回報道。及後亦有傳媒經過調查後發現，IT界只有42人由其他界別「過檔」。

選戰過後，廉政公署調查事件，並於2017年4月公布，已拘捕72名涉嫌曾在2016年立法會IT界選舉中作出「種票」舞弊行為的新登記選民及中間人，直至近日正式落案起訴17名涉案人士。

種票風雲可謂掀一髮動全身，除了導致十多人被起訴，亦間接揭發選民登記冊遺失風波。據了解，廉署因要調查此案件，要求選舉事務處保留及提供原本在選舉後半年銷毀的選民登記冊，以作核查。另一邊廂，2016年立法會選舉，選舉事務處遺失新界西葵青偉盈選區艇聖公會青衣邨何澤芸小學票站之選民登記冊，原本事件可在選舉後半年長埋黃土，不過卻因是次種票風雲，令選民登記冊遺失一事不得不公諸於世。