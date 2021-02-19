確診食肆大廈｜增7餐廳上榜　中環美心MX、油麻地現時點沙嗲王

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-20 00:20

第四波疫情稍緩和，今日（19日）新增13宗個案，當中12宗為本地個案，8宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，有7間餐廳上榜，包括油麻地現時點In's Point 沙嗲王、中華總商會大廈美心MX及華景商場百份百餐廳。另外，亦有患者曾到訪荃灣海之戀商場、匯景廣場及啓田商場。

荔景消防員發病後曾到荃灣海之戀

根據資料顯示，荔景消防局消防員再有一人確診，為一名26歲男子（編號：10823），居於涌美老屋村，早於2月5日病發，其後於2月12日曾到訪葵涌消防局，同日亦到過荃灣海之戀商場，之後於2月14日，到訪過華景商場百份百餐廳，而在2月15日，亦到訪過荔景消防局。現時累計有7個案屬葵涌消防局，當中4名消防員及3個密切接觸者。

天后拉麵來確診廚師曾到旺角黑布街分店

另外，今日新增個案中，亦包括食肆員工。一名29歲男子（編號：10834），由2月11日起發病，曾分別於天后大坑西施樓地下拉麵來、旺角黑布街23號地下拉麵來工作，亦曾在2月16日，到光顧油麻地現時點沙嗲王．而該商場被形容為LEGO迷最愛大本營。

拉麵來確診廚師在本周二年初五曾光顧現時點沙嗲王。（資料圖片）

天后金殿大廈御名軒一名知客確診，令該酒樓上榜。《香港01》記者下午到御名軒視察，酒樓經理方先生表示，該員工多次檢測屬陰性，將於明日（20日）復工，形容「成件事係一個誤會」，全體員工檢測屬陰性，酒樓會繼續營業。

中環麥當勞確診廚工光顧廈美心MX

除此之外，新上榜食肆還包括莊士大廈地下麥當勞、中華總商會大廈美心MX，曾到患者為該麥當勞廚工，他在年初四（15日 )光顧美心MX。

▼過去14日患者住所、行蹤▼

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