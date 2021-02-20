沙中線｜東鐵旺角東至紅磡列車服務明暫停　九巴稱密切留意車務

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-20 13:28

東鐵線過海段仍以明年首季通車為目標，港鐵要增設新路軌讓東鐵線列車進入紅磡站新月台。港鐵繼上月10日暫停旺角東至紅磡站全日服務進行相關工程後，將於明天(21日)再次暫停有關路段全日服務。 港鐵將會提供免費接駁巴士，來往九龍塘至紅磡站，同時亦會有特別票務安排。除明天外，港鐵預計往後仍需暫停有關路段8次，下次會在4月，但確實日子有待公布。 九巴亦預料，明日來往新界東及市區的客流量有機會上升，會留意北區、大埔、沙田、馬鞍山等地區，來往港島共7條直接路線的使用情況。

東鐵線明天暫停旺角東至紅磡站服務，南行線會以旺角東為終點站。（資料圖片／張浩維攝）

▼1月10日東鐵線暫停旺角東至紅磡站服務▼

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西鐵乘客用八達通 明日紅磡站出閘可免車費

因應明日港鐵暫停東鐵線旺角東至紅磡段的列車服務，明天會繼續沿用與上次停站時，一樣的特別票務安排。明日使用八達通的乘客，在紅磡站出閘，經接駁巴接續行程，可享半段甚至全段車程免費。

而不需乘接駁巴轉駁的西鐵乘客，只要在紅磡站出閘，亦可享免車費優惠，不過使用單程票則不受惠。至於使用九龍塘出閘、乘接駁巴士到紅磡站接駁東、西鐵的乘客，使若用八達通出閘，亦只會收取九龍塘出閘的車費。

港鐵於上月23日推出二維碼付費出入閘，使用單程票、都會票或二維碼，在九龍塘出閘的乘客，都需要在指定閘機出閘，才能享有第二程免費優惠。惟上月停站時，曾有480人被錯扣車資，要再到港鐵客務中心補回。

(港鐵facebook圖片)

九巴今日亦表示，有見東鐵線旺角東站至紅磡站的列車服務暫停，預料來往新界東及市區的客流量或會上升，會留意7條由新界東直接到港島的路線使用情況，以合適車務調動應付需求。

九巴會留意7條路線的使用情況，適時調動車務。(九巴圖片)

港鐵之後會再於4月，其中一個周日再次暫停旺角東至紅磡的列車服務，確實日子尚未公布。除明天外，港鐵仍需停有關路段列車服務8次，才能完成相關路軌工程。