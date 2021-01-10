沙中線｜旺角東至紅磡服務暫停   乘客批不便：早知坐巴士

為配合沙中線工程將東鐵線延伸過海，港鐵需接駁新軌道，並定於今年有10個周日施工，同時需要暫停旺角東站至紅磡站服務，今日（10日）為首個暫停服務的周日。

因應服務暫停，港鐵今日安排免費接駁巴士，來往九龍塘站至紅磡站。記者今早到九龍塘站的接駁巴士上車處，以及旺角東站觀察，有部分需往紅磡轉車的市民指，不知今日列車服務改動，批評安排不便，直言：「早知坐巴士啦！」另有長者不知如何前往目的地，需由其他乘客教導。記者亦嘗試乘搭九龍塘開出的接駁巴士，在早上交通暢順的時候，大約9分鐘到達紅磡，較港鐵的預測快至少一倍。

港鐵於九龍塘站設免費接駁巴士往紅磡，早上所見乘客並不多。（盧翊銘攝）

記者今早約9時到達九龍塘站，現場多處可見列車服務改動的告示，並指示前往紅磡的乘客，可到D出口轉乘接駁巴士。在巴士上車處，早上人流不多，巴士未坐滿乘客便開出，現場所見，大約2、3分鐘開出一班車，部分班次客量只有個位數。

打算從調景嶺站到紅磡站的廖小姐，原本計劃於九龍塘轉乘東鐵線到紅磡，惟到達九龍塘站時，經職員告知才得悉列車服務暫停。她坦言，之前一直未有留意相關新聞及告示，原本預計9時半可到達紅磡，但大約9時23分才到九龍塘的接駁巴士上車處，直言大失預算，需要朋友等候，並批評：「總之無火車就唔方便！」她續指，如知悉相關安排，會改乘巴士往紅磡。

Novia表示不知港鐵的任何安排。（盧翊銘攝）

乘客不知旺角東站已是終點

記者之後到旺角東站觀察，當列車到該站時，車廂會播出廣播：「列車已到終點站。」不過仍有部分不知情的乘客繼續坐在車廂，需由職員提醒。現場所見，不知情者中，不少為外籍傭工，其中印傭Novia本打算從大圍往銅鑼灣，乘車到旺角東站時，方知列車今日不能前往紅磡。她表示不知港鐵的任何安排，亦不知九龍塘站設有接駁巴士，計劃乘車回九龍塘站，再轉車往中環方向到銅鑼灣。

部分乘客到旺角東站時，需由職員提醒列車不前往紅磡站。（盧翊銘攝）

鄭婆婆同樣到達旺角東站時，由職員提醒後方知道列車不往紅磡站。她表示，今早由大埔出發，打算到紅磡再轉乘巴士往香港仔。她坦言「唔識字」，一直未知港鐵列車安排，「幾廿歲邊知」，又徬徨稱：「都唔知搭咩車轉去。」她之後經指示下乘列車回九龍塘，在車上由另一名乘客教導如何轉車往香港仔。

鄭婆婆表示，不時都由大埔往香港仔，認為今日安排不便，「緊係唔好啦，我哋幾廿歲坐開呢條線就係呢條線。」

鄭婆婆表示，認為今日安排不便，｢緊係唔好啦，我哋幾廿歲坐開呢條線就係呢條線」。

記者之後大約10時22分在九龍塘上接駁巴士實測，巴士約1分鐘後開出，經律倫街駛出窩打老道，直上天橋，然後再沿公主道天橋前往紅磡，期間行車一直順暢，到達紅磡置富都會商場外的下車處時，只需約8分鐘50秒，較港鐵預計的約20至30分鐘，至少快一倍多。

港鐵表示，截至早上11時，接駁巴士總共接載了約2,400名乘客，據觀察，大部份乘客都轉乘其他鐵路替代路線。港鐵表示，鼓勵乘客使用其他鐵路替代路線，以便掌握行程。至於軌道接駁工程方面，港鐵稱凌晨起開始工程，目前大致按計劃推進。