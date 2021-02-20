警察流動攝錄隊掃射式抄牌　一年發逾萬告票　庫房進帳366萬元

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-20 13:38

警務處今日（20日）在全港各區進行流動攝錄隊交通執法行動，以非截停方式紀錄違法車輛資料，並由交通調查組進行後續處理工作，再於稍後時間發出告票予違法司機。將軍澳警區行動主任總督察卓月精指出，利用攝錄方式抄牌有助於舉證，亦能提高工作效率，過去一年便以此方式發出11459張告票，如以每張告票320元計算，單以此方法就令庫房進帳366萬元，而單於將軍澳區本月便發出40張告票。

以攝影機掃射式抄牌 稍後時間再發告票

交通擠塞是香港長久的問題，近年更有惡化的趨勢。警務處於今日（20日）在全港各區進行流動攝錄隊交通執法行動，警員利用手持攝影器材，以掃射方式拍攝行車違例事項，並採取非截停方式進行執法，即違法車輛不會即場收到通知，而是將影片交由交通總區的交通調查組進行後續處理工作，再於稍後時間發出告票予司機。整個過程於一至兩個月內完成，司機亦可查看相關影片。

去年發過萬張告票 打擊行車違例

自2019年第二季度起，警務處已全面採用流動攝錄隊以掃射方式打擊交通違例事項。2019年間，流動攝錄隊便於全港各區發出共5,083張告票，而2020年更增加至11,459張告票，當中總區交通單位主要集中於黃色方格路口違泊，區交通隊則對巴士、小巴、的士站停車等事項進行執法。

卓月精指出以攝錄方式執法對於舉證亦有所幫助，增加工作效率外，亦減少了抄牌時與司機發生的磨擦。（馬煒傑攝）

對舉證有幫助 減少與司機磨擦

將軍澳警區行動主任總督察卓月精指出，流動攝錄隊在打擊交通違例事項上取得顯著成效，單於本月將軍澳區便發出40張告票，路面情況亦較之前有所改善；另外以攝錄方式執法對於舉證亦有所幫助，增加工作效率外，亦減少了抄牌時與司機發生的磨擦。