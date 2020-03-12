警方下周起3區試行「電子牛肉乾」抄牌！新行車證加QR Code讀資料

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【電子定額罰款通知書先導計劃／電子牛肉乾／電子告票】香港警務處將於下周一（3月16日）起推行「電子定額罰款通知書先導計劃」，首先會在3個區試行，至4月中會擴至全港21警區，以新方式「抄牌」。

資料圖片

電子定額罰款通知書先導計劃中，交通督導員會用流動電話應用程式輸入違例詳情並拍攝，之後會配合便攜式打印機即時列印告票；運輸署亦與警方合作，在新簽發及續領的車輛牌照上加印加密的二維碼，警方流動電話應用程式可解讀加密資料。

警方表示，電子定額罰款通知書先導計劃可減少人手錯誤，如字體不清晰、錯寫街名等，提高準確度，亦可減少後端人手資源。

↓↓↓ 電子牛肉乾抄牌過程 ↓↓↓

【電子牛肉乾】下周啟用打擊違泊　掃行車證QR Code印告票

警方透露，首星期會在3個警區試行，涉及60多名交通督導員；預計4月中擴展至全港21警區、約340交通督導員參與先導計劃。

3個試行警區如下：

問到個人資料私隱，警方稱違泊告票不會記錄個人資料，「不會有個人資料（私隱問題）擔心」，相關資料也不會存儲在流動電話，「會送晒返去後端電腦系統」。警方又說，如交通督導員遺失電話，只要報告了事件便可遠端消除電話內資料。

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