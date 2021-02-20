新冠疫苗｜打針後可通關？聶德權：需與內地外國溝通　看疫苗效用

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-20 14:41

政府即將開展新冠疫苗接種計劃，不少市民關心接種疫苗後，是否就可通關，公務員事務局局長聶德權今天（20日）在電台節目表示，與內地、外國通關等問題，需要雙方溝通，國際社會對此也有討論，但他相信不會馬上有答案，因為仍有待觀察疫苗保護性、保護力時效、實際風險。但他認為，現時港府設立電子針卡的系統，也能為日後出入境提供基礎。

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聶德權在商台節目《政經星期六》指，出境、通關、檢疫措施有無放寬空間等問題，政府十分重視，知道市民很關注，會以科學為本、實證為本，衞生署的科學委員會專家會研究這些問題，昨天委員會的專家也指在接種疫苗後，防疫措施有放寬空間。至於外遊的問題，需要與不同國家、地區的政府溝通，相信不會馬上有答案，因全球也需觀察疫苗的保護性、保護力可維持多久。他指，很快就會與內地商討通關的問題，但前提是本港疫情穩定，而政府設立電子針卡的系統，也能為日後出入境提供基礎。

疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝也稱，世界各地也是在這幾個月才開始接種疫苗，因此仍需觀察保護力，現時已有相關的研究，同時也需留意變種病毒對於疫苗的保護力有多大影響。

聶德權認為，現時港府設立電子針卡的系統，也能為日後出入境提供基礎。（資料圖片／李澤彤攝）

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