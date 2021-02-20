林文健冀疫苗成轉捩點　許樹昌：接種後主要減低病徵非無事

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-20 11:41

港府訂購的其中兩款新冠肺炎疫苗，內地科興疫苗及復星與德國藥廠BioNTech的復必泰疫苗分別在昨日（19日）下午及本月底前到港，當中五類優先人士可從四個途徑接種。 衛生防護中心總監林文健今日（20日）表示，現時全球疫苗供應緊張，有不同平台的疫苗到港可確保足夠供應，市民可選擇接種哪款，希望可提高接種率，令社會產生群體免疫，成為疫情轉捩點。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，第一代疫苗主要是減低有徵狀感染，「唔係完全無事」，故戴口罩及洗手等相信要維持一段時間。他又強調，政府大半年前購入不同平台的疫苗，當時不知哪一個最高效率，至第三期報告出爐後「自然有牌子高啲」，但最重要是疫苗達世衞要求。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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林文健今日於商台節目《政經星期六》中指，近日確診數字回落，兩周錄224宗個案，當中20%為輸入。雖低水平但擔心反覆，而過去兩周確診中40%無源頭，亦要謹慎。他又指，農曆新年則過，期間很多親友拜訪活動，故要再觀察滯後效果。

對於疫苗對控制疫情作用方面，林指本港採購不同平台疫苗可以確保供應量，亦令市民更多選擇，從而提高接種率，希望可成為疫情疫情轉捩點。而疫苗能否達到「群體免疫」仍是未知數，但參考以色列等地，疫苗對「群體免疫」情況暫時都令人鼓舞，他希望市民可盡快接種。

科興疫苗由內地發貨供港

許樹昌於同一節目中指，雖然疫苗可令人產生抗體，「但穩定到幾耐暫時未知」，加上不同牌子的疫苗亦是減低有徵狀感染的風險，並非完全不受感染，但接種後即使感染病毒，出現併發症機會也會減少。如大部份市民參與接種並有抗體，相信防疫措施可逐漸放鬆，惟戴口罩及洗手等相信要維持一段時間。

他又指，科興疫苗目前部分接種人士數據不足，建議懷孕、餵母乳的母親，有嚴重疾病人士暫時不要接種科興疫苗，可考慮接種BioNtech疫苗。

被問到為何科興疫苗保護率較低仍購入，許則解釋政府大半年前購入，當時不知哪一個平台最高效率，至第三期報告出爐後「自然有牌子高啲」，但最重要是疫苗達世衞要求。他又指，科興第三期研究中有超過400位60歲以上人士參與 ，亦有一定保護率，強調「打咗得益肯定好過唔打」。