科興疫苗｜保護率僅五成　曾浩輝：數字可作參考、唔好睇到好實

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-20 10:59

政府購入內地科興生物疫苗，第一批100萬劑已於昨天抵港，衞生署轄下兩個科學委員會開會商討後，認為60歲以上的長者也可接種。 疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝今天（ 20日）在電台節目表示，即使長者有高血壓、糖尿病等慢性疾病，只要病情控制得好，已屬穩定的長期病患者，也可接種科興疫苗。他又指，雖然科興疫苗整體保護率只有50%，但由於不同疫苗的研究對象不同，「有時唔係咁容易話，某個數大過另一個數，就一定係嗰個好啲」，認為數字可作參考，「但唔好睇到好實」。 至於他會選擇接種哪款疫苗，他稱會選擇鄰近居所的地點打針，而非視乎疫苗是哪間藥廠出品。

曾浩輝指，在香港獲批的疫苗都是安全、有效，「我自己住東區，東區邊間接種中心近我、方便，我就去嗰度打。」（資料圖片／廖雁雄攝）

曾浩輝在商台節目《政經星期六》指出，不少長者都患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，但只要病情控制得好，已屬穩定的長期病患者，也可接種科興疫苗。他稱，若自覺慢性病控制不好，或是孕婦，可向醫護人員查詢，再決定是否接種；但有嚴重過敏反應者，就不應接種。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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若接種人士適合接種科興，又適合接種BioNTech，他應如何選擇？曾浩輝認為，有不同數據及指標可作參考，例如科興疫苗雖然整體保護率只有50%，但該疫苗針對嚴重病徵個案的保護力可達到100%，而副作用方面，發燒只有3至5%，肌肉痛和頭痛是10%。他又指，數據可以作參考，「但唔好睇到好實」，因為不同疫苗的研究對象、地點不同，「有時唔係咁容易話，某個數大過另一個數，就一定係嗰個好啲」。

唔同學校出張卷水平可能唔同，85分嗰個張卷可能好難嘅

他又比喻稱，若一個學童在數學卷考到85分，另一間學校的學童考到90分，也未必代表考取90分的那位在數學方面較出色，「唔同學校出張卷水平可能唔同，85分嗰個張卷可能好難嘅，可能水平仲高啲都未定。」他認為，除非同一組人接種兩款疫苗，比較疫苗有效率時才可相對準確。對於科興第三期研究參與人數少的質疑，他稱由於當時內地幾乎無個案，研究只能在外國做，需當地機構及研究所配合。

2021年2月19日，內地科興生物首批100萬劑新冠疫苗抵港。（路透社）

至於他個人的接種選擇，他稱在香港獲批的疫苗都是安全、有效，「我自己住東區，東區邊間接種中心近我、方便，我就去嗰度打。」

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▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼