天后御名軒知客確診一日後即復工：染疫心情惡劣、無到高危地方

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-20 15:33

天后電氣道「御名軒」酒家一名36歲女知客為昨日（19日）公布的確診個案，她事先無病徵，屬無源頭個案。在周三（17日）初步確診，惟記者到酒樓視察時，經理告知員工已出院。 該女知客今日（20日）復工，她接受《香港01》訪問時強調事前無不適，亦無想到有什麼染疫風險，她稱早前檢測屬陰性，至初五因預備晚市而前往檢測，卻突然被告知初步確診，令她心情惡劣。

天后御名軒今日繼續營業。(歐嘉樂攝)

衞生署表示，該確診個案（個案編號：10829）在周二（16日）於社區檢測中心留樣本，翌日（17日）初步確診，周四（18日）覆檢結果為陽性，故當局在昨日（19日）公布她為確診個案。而醫管局則表示，該名病人已按程序出院。

記者昨日曾到酒樓，酒樓經理方先生強調確診員工已無事，一直毋須停業，並邀記者今日到場訪問員工。今日（20日）中午終見到涉事員工湯小姐。穿黑色西裝外套配白色襯衫的她身材瘦削，看起來十分精神，完全沒大病痕跡。

御名軒今日如常營業，酒樓內亦有數枱食客。(歐嘉樂攝)

操普通話口音粵語的她說，本周二酒樓全體員工因應政府要求，前往檢測以預備年初七(18日)重開晚市，她強調事前並無不適，體溫正常、連咳嗽也沒有，未料在鰂魚涌社區檢測中心交樣本後，翌日卻接到通知稱屬初步確診，同日晚上被送入亞博臨時醫院。

她憶述，由17日傍晚被專車送入亞博，同日晚上約10時留口水及抽血化驗後，期間她體溫一直保持正常，隔日晚上約9時就接到通知稱她可歸家，故致電公司「報平安」：「18號夜晚9點鐘佢打畀我話可以出院，我仲問係咪真架！佢話係啊，咁我咪打返公司囉！

至於有否懷疑的感染源頭？她強調無到特別地方，過去只步行上班，早前政府要求食肆員工檢測時，亦屬陰性：「冇呀，我邊度都冇去過，係返工，行路返屋企。」

據防護中心公布的資料，該名女知客報稱住在北角電氣道308號及電廠街9-15號聯和大廈，屬舊樓，與御名軒僅約13分鐘步行距離。

被問到獲悉確診後的心情，她隨即直言：「好差、好惡劣」，惟再被追問原因時，經理已稱解釋完，希望停止訪問。他解釋是不想嚇怕食客，更笑言請記者坐低飲茶：「我請你，飲埋茶先走！」

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