大坑拉麵來廚師天后御名軒知客確診　中環莊士大廈麥當勞廚師中招

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-19 17:59

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（19日）公布新增13宗確診個案，12宗為本地感染個案，當中8宗為源頭不明，累計增至10,834宗。今日確診個案中有3宗涉及食肆員工，當中2宗同於天后區、鄰近皇仁書院，分別為大坑拉麵來廚師及天后站旁御名軒知客，而另1宗則於麥當勞中環莊士大廈分店任廚師。

拉麵來中招廚師居疫廈 昨仍有上班

今日新增13宗確診，當中1宗為印尼的輸入個案，於2月5日抵港；其餘12宗為本地感染個案，8宗為源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，其中3宗涉及食肆員工。當中1名為大坑拉麵來廚師（個案編號：10834），他居於紅磡崇愛樓，與早前個案居於同一層。

歐家榮表示，患者於2月11日出現病徵，2月17日的檢測樣本為陽性，2月18日為最後上班日。他於2月11日曾於旺角黑布街分店工作，2間分店的員工被列為密切接觸者。

拉麵來停業14日 員工等候檢測結果

拉麵來昨晚於Facebook專頁公布，該名員工曾經於2月10日至2月18日在餐廳工作，餐廳將即時停業14日、安排專業清潔公司進行全店消毒；而所有員工已進行檢測，暫時只有一個員工出了結果，結果是陰性，其他員工仍在等候報告。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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御名軒知客無病徵 周二留樣本隔兩日確診

另一名確診個案為1名36歲女士，於天后電氣道御名軒任職知客（個案編號：10829），她為無病徵個案，於2月16日（周二）留樣本，昨日（周四）確診。一名33歲男確診者（個案編號：10830） ，於中環干諾道中莊士大廈麥當勞分店任廚師，他同樣無病徵，2月15日為最後上班日，2月16日樣本呈陽性。