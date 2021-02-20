新冠肺炎｜單日增15宗確診　22歲女患者住恒生大學宿舍等三個地址

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-20 15:34

新冠肺炎疫情持續，本港今天（20日）新增15宗確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明。過去14日仍有近四成本地個案的感染源頭仍有待調查。 今日源頭不明的患者當中，包括一名29歲的士司機和一名42歲私家醫生，該名醫生沒有病徵，在2月16日交樣本檢測，至2月18日仍有上班。 值得注意的是，一名22歲女患者報稱的住址有3個，分別在油麻地禮基大廈、沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院、上水名都羅馬閣。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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衞生署衞生防護中心公布，截至2月20日零時零分，中心正調查15宗新增確診個案，至今本港個案累計10 849宗（包括10 848宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中5宗為輸入個案，4宗為源頭不明的本地個案，其餘6宗與本地個案有流行病學關連。輸入個案中，3人來自巴基斯坦，另外2人來自印度和菲律賓。

第一宗源頭不明個案涉及一名70歲女病人（個案編號：10835）。她於2月13日開始咳嗽和發冷，2月17日到普通科門診求醫。她於2月18日遞交深喉唾液樣本並確診，病人為一名退休人士，住在沙田銀禧花園6座。

第二宗源頭不明個案涉及一名29歲男病人（個案編號：10836）。他於2月11日開始失去味覺，2月18日到普通科門診求醫，同日遞交深喉唾液樣本並確診。病人為一名的士司機，最後上班日期為2月11日，他住在貝澳新圍村。

一名22歲女患者報稱的住址有3個，分別在油麻地禮基大廈、沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院、上水名都羅馬閣。 （資料圖片）

第三宗源頭不明個案涉及一名42歲男病人（個案編號：10845），他住在葵涌雍雅軒1座， 2月16日遞交深喉唾液樣本，其後確診。病人為一名私家醫生，最後上班日期為2月18日。政府昨天在記者會指，葵涌和宜商場仁心醫務中心的林嘉揚醫生初步確診，他無病徵，2月16日自行接受檢測後呈陽性，2月16至18日曾回診所，又曾到葵涌葵星中心華豐護老中心為數名院友診症。

第四宗源頭不明個案涉及一名51歲女病人（個案編號：10847），她沒有病徵，2月17日到社區檢測中心接受檢測，其後確診，病人為一名家庭主婦，住在秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓。

值得注意的是，一名本地有源頭個案（個案編號：10840），患者報稱的住址有3個，她是一名22歲女子，2月14日發病，報稱住在油麻地禮基大廈、沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院、上水名都羅馬閣。記者正向衞生署了解。

過去十四天（2月6日至19日）累計新增244宗個案，包括203宗本地個案，其中75宗源頭不明，源頭不明比例是37%。