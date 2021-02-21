暫錄逾10宗初步確診　陪月員中招　美聯物業兩員工染疫逾百人檢疫

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-21 17:41

第四波疫情持續，今日（21日）新增20宗確診個案，當中19宗是本地個案，6人源頭不明。另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港錄得10多宗初步確診個案，當中幾宗個案未有源頭，包括一名66歲的陪月員，所服務家庭需接受強制檢測；位於深水埗永康街福源廣場的美聯物業，累計兩名電腦技術員染疫，約百名同事須接受檢疫。

張竹君指，截至今日下午，有10多宗初步陽性個案，包括兩位明愛樂義學校的工作人員，經強制檢測發現。另外，亦有幾宗無源頭個案，包括一名66歲女士，居於藍田安田邨安健樓，任職陪月員，其居住的大廈早前已被列入強檢，故已接受檢測。張續指，確診者單位與另一個強檢單位相同方向，「大家住樓上樓下」，料或因環境因素引起。



另外，該名陪月員最後一日上班日為2月11日，發病時間為2月19日，由於並非於傳染期工作，陪月員服務的家庭毋須檢疫隔離，但需接受病毒檢測。

有初步確診者於美聯物業任職IT職員，公司位於深水埗永康街福源廣場。（Google街景圖）

除此之外，有初步確診者是美聯物業任職電腦技術職員，公司位於深水埗永康街福源廣場，由於較早前已有一位同事確診，故目前增至兩宗個案，約百名同事將全部送往檢疫中心隔離。



張竹君表示，一名41歲男子亦初步確診，居於馬鞍山恆安邨恆海樓，從事電腦技術工作，最後一日上班日為2月11日，於2月17日發病，傳染期無返工。

張竹君指，今日有十多宗初步陽性個案，包括一名66歲陪月員。(資料圖片／李澤彤攝)

張竹君補充，有初步確診人士居於觀塘宜安中心，早前被列為強制檢測大廈；亦有居於元朗橫台山永樂里的退休人士，平時會「周圍去、買餸」，暫未發現高危因素。

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