新冠肺炎｜城大研究紐約防疫措施　發現停課不及收緊社交距離顯著

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-21 13:03

新冠肺炎全球肆虐，香港城市大學研究美國紐約市去年各種非藥物干預防疫措施，發現停課對控制疫情的效用，不如實施社交距離措施顯著，後者可令社會上的感染及死亡個案分別減少47%及51%，長者的感染及死亡個案同樣降低47%；而停課僅比不作任何干預少4%感染個案。有關研究報告已於美國物理聯合會出版的期刊《混沌》發表。

城大數據科學學院副教授張清鵬博士檢視紐約市於去年採用各種非藥物干預方法，發現停課對控制疫情的效用並不如實施社交距離顯著。（城大提供圖片）

城大數據科學學院副教授張清鵬研發嶄新數學模型，檢視紐約市於2020年1月至12月期間採用各種非藥物干預方法，減少在不同年齡群組和地區感染和死亡個案的成效，相信有助全球其他城市根據其獨特的年齡和地區分佈組合作疫情控制的參考。

研究針對的5種非藥物干預方法，包括不作任何干預、停課、全民實施社交距離、64歲及以上長者實施社交距離，以及全面封城等應變措施。研究結果顯示，紐約市採取的控制疫情措施在2020年底令感染人數減少72%，死亡個案則減少76%。

城大數據科學學院副教授張清鵬博士研究約紐市各種非藥物干預方法，對所有年齡群組的累積感染個案的效用。（城大提供圖片）

停課只比不作任何干預少4%感染個案

研究發現，全市停課未能有效減少死亡個案，從感染個案來看，停課也只比不作任何干預措施少4%。相反，實施社交距離更有效控制疫情，包括減少乘搭公共交通時的接觸、禁止公眾聚集、在公共設施中保護長者，令社會上的感染及死亡個案分別減少47%及51%，而長者的感染及死亡個案同樣降低47%。

因此認為盡量減少社交接觸，對倚重國際貿易的城市，如紐約及香港尤其重要，張清鵬博士：「對抗新冠病毒大流行，須採用創新而具透明度的數據科學方法，去歸納人口組合分佈、人流及經濟活動的特性。」

有關研究報告已於美國物理聯合會出版的期刊《混沌》發表，題為「非藥物干預措施對紐約市防止及控制新冠病毒疫情的成效」。

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