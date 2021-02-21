新冠肺炎｜即時繁殖率四日連升　梁卓偉憂疫情再起籲勿報復消費

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-21 16:00

農曆新年長假期剛過去，社會都關注會否有「拜年群組」令疫情反彈。衞生防護中心按每周比較，最近一周每天平均有11.6宗個案，較前一周每日的22.7宗低。不過政府專家顧問之一、港大醫學院院長梁卓偉指，本港即時繁殖率連續4日都有上升，反映拜年時的聚會及多個從業員要檢測才可復工找到陽性個案的現象，而防疫措施在初七又放寬，憂慮再掀疫情，呼籲市民切勿「報復式消費」。

港大醫學院繪製的本地個案的即時有效繁殖率顯示近日有回升趨勢。（港大醫學院網頁截圖）

第四波疫情未平，衞生防護中心資料顯示，最近七天（2月14日至20日）每天平均有11.6宗個案，對比前一個7天時段（2月7日至13日）每天平均有22.7宗為低。梁卓偉今日出席電視節目後見記者則指，本港連續四日的即時繁殖率已上升，相信跟拜年聚集及多個界別從業員包括飲食業員工要做檢測才復工，發現到陽性個案有關。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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梁卓偉籲勿報復式出街、聚集 否則第四波疫情無法斷尾

政府在農曆年初七（2月18日）重啟晚市堂食、四人一枱、健身中心、美容所、電影院等，梁卓偉指現時的即時繁殖率未充分反映過往兩周疫情，形容當局初七大舉放寬社交距離措施，可預見即時繁殖率會再上升，呼籲市民「盡量唔好報復式消費、報復式出街，唔好極端聚集」，理解大家希望舒一口氣，但都要節制一下，否則第四波疫情無法斷尾。

梁卓偉憂慮反映疫情的即時繁殖率會再上升。（資料圖片／李澤彤攝）

香港大學公共衞生學院網站的即時繁殖率數據，最近更新日只到2月13日，當時的平均值為0.6765，即1人可傳染給0.6765人。