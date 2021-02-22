復課｜靠工友周圍搜集新冠肺炎樣本樽　中學冀教局統一安排

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-22 12:10

農曆新年假期結束，學校可安排不多於三分之一學生回校半日，若全校教職員定期檢測，則可以全校恢復半天面授堂。天水圍路德會西門英才學校全校教職員定期做檢測，故而今日（22日）全校恢復半天面授堂。 助理校長陳耀輝指，學校靠工友在診所、港鐵站等多處領取樣本樽，方便教師每隔14日檢測一次，他說若是教育局能統一安排會更好，尤其未來如果更加多學校全面復課，如果都是如此領取，現有的地鐵、診所的樣本樽是否足夠會是個問題。

▼天水圍路德會西門英才學校全校教職員定期檢測 恢復半天面授堂▼

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陳耀輝表示，學校共有90名老師及教職員工，現時需要靠工友到診所、港鐵站等地去搜集樣本樽，再按規定時間讓員工及教師領取，其後再由校工統一送去化驗，「都多咗好多額外工夫，校工出去一次領30個，都要分兩三次。」

助理校長陳耀輝指，學校靠工友在診所、港鐵站等多處領取樣本樽，方便教師每隔14日檢測一次。（王海圖攝）

他說有些老師會自己在返工路上領取樣本樽，部分住村屋的老師就會透過學校領取，學校會有所紀錄，確保100%檢測。是次復課，學校爭取了老師的同意，而老師都積極配合，當中未有困難；校方也透過學生家長會，與學生家長溝通，「都希望要啲面對面上堂，因為聯合國教科文組織都有研究，如果學生長時間無一個學習的環境，會有退步，我哋唔希望呢代學生被毀掉。」

他表示，希望教育局可以給更多的支援，比如可以統一安排派樽會更好，尤其未來更多學校要復課，僅僅依靠老師、學校在各處搜集，「到時啲樽仔夠唔夠，我就唔夠膽講啦。」