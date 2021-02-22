復課｜老師檢測學生感安心　復面授有中五生昨晚趕功課僅睡4小時

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-22 09:28

農曆新年假期結束，學校可安排不多於三分之一學生回校半日，若全校教職員定期檢測，則可以全校恢復半天面授堂。天水圍路德會西門英才學校全校教職員定期做檢測，故而今日（22日）全校恢復半天面授堂。 有學生認為老師做檢測，有陰性結果感到安心，更認為同學也可定期檢測會更安全。然而，有中五學生因為今日要返學，昨晚一直在趕功課，結果只睡了4、5小時就起身，她認為，「上網堂好啲，唔使咁早起。」

中一生原先對中學很多期待 豈料僅有停課、上網課

今早7時許已經有學生陸續返學，他們需要逐個測體溫才可以進入學校。中一的同學Heidi說今天要上學「好唔開心、好驚，因為要交好多功課，又擔心老師要留堂。」

中一生Heidi說今天要上學「好唔開心、好驚，因為要交好多功課，又擔心老師要留堂。」（鄭子峰攝）

除了書包之外，她還手提一包功課作業本，「好重！」她說本來對中學很多期待，但升中學後不斷停課、上網課，原以為可以參加一些活動，「結果全都無！每次復課都是差唔多！」她又說，老師已經全部做檢測，感到安心，「起碼無咁驚，同學仔都應該做埋，病毒會傳播吖嘛。」

2月22日中學復課情況

+ 6 + 6 + 6

中五生昨晚趕功課 亦有擔心體育課增感染機會

中五學生M同學睡眼惺忪，坦言為因為今早返學昨晚一直在趕功課進度，「只睡了4,5個鐘。」她說最期待上科學堂，不過仍然覺得在家上堂會更好，「唔使咁早起身。」

中五學生M同學坦言為因為今早返學昨晚一直在趕功課進度，「只睡了4,5個鐘。」（袁澍攝）

上中五的黃同學表示返學開心，可以見同學，但未至於興奮。她說雖然教職員都已經做了檢測呈陰性，不過仍然擔心返學會有機會感染新冠肺炎，認為課室、體育堂不安全，「啲抹完鼻涕嘅紙巾到處亂掉，體育堂又係一扎人堆埋一齊！」

她說自己以前會和朋友放學去掃街吃飯，疫情期間就不回周圍亂走。

中五黃同學坦言擔心返學會有機會感染新冠肺炎，認為課室、體育堂不安全。（袁澍攝）

學校按慣例舉行升旗儀式，並有老師、學生講話。校方要求學生若要在校內進食，須與教育處聯絡，再安排指定地點；不同年級則需要分時段休息、放學也需要使用不同樓梯避免接觸。校方並向每位學生派發10個口罩。