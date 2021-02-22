復課│小學生回校戴防疫帽　校長憂缺足夠樣本瓶難取下次復課許可

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-22 09:43

學校農曆新年假期完結，今日（22日）起學校可安排最多三分之一學生回校上課，上課仍以半日為限；若學校希望全面復課，教職員便需每兩周進行一次病毒檢測，並向教育局申請恢復半天面授課堂。有小學校長表示，現階段學校需要分開數次才取得足夠樣本瓶，擔心樣本瓶儲備不足，無法於到期前取得下次復課許可。

（張浩維攝）

學校為未有回校年級 以視像舉行早會



記者今早到油塘福建中學附屬學校視察，不同年級學生回校上課。學生回校時，均先以酒精搓手液清潔雙手、以紅外線檢測體溫，回到教室時，老師也會再次為學生量度體溫。而學生在校內行動時，亦須戴上由學校派發的「防疫帽」，以透明膠面罩覆臉避免飛沫傳播。部分未能回校的年級，老師則通過視像會議主持早會。

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校長徐區懿華表示，學校一直以來都實行嚴謹防疫措施，而當教育局宣布教職員須進行檢測才可復課時，便即時取得樣本瓶，安排所有教職員進行測試，取得復課許可，於今日安排小一、小五、小六共300餘名學生回校上課。惟她亦指出，現不少行業都需要取得陰性證明才可復工，學校亦需要分開數次才取得足夠樣本瓶，擔心樣本瓶儲備不足，導致無法在到期前取得下次復課許可。徐區懿華稱：「現階段唯有信住先，政府決策層決定，但前線未必跟得上。」