疫情放緩的士今起加租60至90元　工會指倉促　冀觀望司機收入數天

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-22 12:43

第四波疫情近日放緩，政府於上周四(18日)起容許晚市堂食及重開18個早前停業的處所。相隔數天有的士商會就建議加長租，市區的士日更和新界的士日夜更租金加價60元，市區的士夜更加價90元，即現時的士車租早更約350元，夜更約290元。的士小巴商總會理事長周國強解釋，疫情下各的士商會立即減租，加價後的租金水平仍然比疫情前低約3成，指疫情下車主的保險費增加，維修費亦不減，「唔係有心唔幫司機」。 汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠指，收到有的士司機今日起已被加車租，認為倉促，指社交距離措施僅推出數天，未能看清司機收入是否增加。

市區的士早更及夜更車租分別加60及90元，新界的士早夜更則加60元。（資料圖片）

周國強說，疫情之下的士車租已由原來約400至460元的車租大幅下調至現時約200至300元，指是次加價數十元，仍然與原來租金有約3成距離。他表示，明白司機辛苦已捱多時，放寬社交距離措施後已隔數天，估計的士司機可回升至有85%的收入，故決定加車租。

問到加租後會否怕司機未能承擔更少人租車，周亦不願見此情況，但指疫情下車主只獲政府資助一次性3萬元，保險今年加價，「唔係有心唔幫司機」，期望大家體諒。

有商會今日起調高的士車租。(網上圖片)

社交距離措施於上周四才放寬，酒吧亦尚未重開，杜燊棠指車主收費未必跟車行，期望可以再看兩日才決定加價，但認為車主租金收入大跌，是次加價無可厚非。他指，晚市堂食等才重開數天，首兩天必定多人，但憂慮之後生意未必大幅回升。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼