的士車行吸新血入行　免收租車按金　無意外發生可獲1.5萬獎金

新冠肺炎疫情下，市民減少出行，運輸業大受影響。全港三大的士車行之一的忠誠車行表示，明日（18日）推出「的士司機免按金獎金計劃」，吸引已取得的士駕駛資格，但未入行的人入行。申請者只要每月最少開工25更，除了毋須支付租車按金，假如司機在計劃期間沒有發生意外，最高更可獲1.5萬元獎金。車行指，計劃首階段先試推50個名額，料每名司機可節省3萬元租車開支。

根據運輸署於2020年提供的數據，忠誠車行當時為全港第三大的的士車行，持有265輛的士。車行今日表示，目前全港有約22萬人持有的士執照，但活躍的司機僅有約3萬人，稱不少人因怕負擔租車按金，或交通意外墊底費而卻步。

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在疫情影響本地經濟、失業率上升的情況下，車行表示，推出「的士司機免按金獎金計劃」可為持的士執照人士，提供入行機會，以及即時的收入來源。車行指，計劃申請人須在過去180日，沒有在忠誠車行租車，並持有有效的士駕駛執照，首階段會先試推50個名額。

根據計劃，申請人須為正職司機，即每月最少開工25更，之後除了毋須預先支持1萬至1.5萬元的租車按金，假如發生車禍，車行亦會為參加者支付三分之二，甚至全額的意外墊底費用，該金額原為約1.5萬元，視乎租期長短。車行續指，假如在計劃期間，並無發生交通意外，在指定租期後，更可獲高1.5萬元的額外獎金。

忠誠車行又指，會向成功獲批加入計劃的司機提供6小時「實戰課程」，由員工向司機傳授的士基本操作、路面情況應對，以及與乘客溝通的技巧；並要求司機依從防疫措施，除了在車箱提供消毒搓手液，亦須做足8點措施，例如戴上口罩、每小時以消毒藥水清潔車廂等。