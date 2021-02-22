中學推遲中六生自修假期一個月　跨境生香港租房方便上學備戰DSE

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-22 13:18

農曆新年假期結束，天水圍路德會西門英才學校全校教職員早前完成病毒檢測，今日（22日）全校恢復半天面授堂。助理校長陳耀輝指因為疫情，面授時間大減，故中六學生本應今月底開始的自修假期，會推遲至3月底開始，即由過去的兩個月時間縮短至一個月；教師則會在下午以網絡授課的方式為學生補課。 另外，學校共有30多名跨境學生，中一至中五的學生可通過網上直播同步上堂；而3名跨境中六學生則在去年10月已經回港，部分借住在親戚家、部分則自己租房方便返學及備戰DSE。

▼天水圍路德會西門英才學校全校教職員定期檢測 恢復半天面授堂▼

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助理校長陳耀輝表示，學生近來面授時間大減，學校會安排老師在下午安排網上課程為學生補課。中六學生因為公開試在即，除了補課安排之外，自修假期也從本月底推遲至3月底才開始，換句話說，過往中六學生有約2個月時間自己溫書，現時僅有1個月溫書時間，其後就要面對考試。

助理校長陳耀輝。（王海圖攝）

有中六跨境生自己在港租房備考

陳耀輝又表示，學校共有30多名跨境學生，雖然現時學校復課，但同時會在網上直播課程，供無法返港的學生同步上堂。中六跨境學生共3名，都在去年10月左右已經返港，現時住在親戚家或者在親戚家附近自己租房子住，每日返學備戰公開試。

他表示現時學校考試等安排會按照考評局的要求，不過仍擔心學校有學生感染，會累到全校隔離，故而會繼續加強防疫措施。