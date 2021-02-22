警隊招聘困難將准舊制警員60歲退休　警方：有空缺會延長服務年期

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-22 23:37

領長俸的舊制警隊人員料獲「開綠燈」延遲退休，據了解，政府即將公布准予在2000年前入職的警員，可申請延至60歲退休，與其他現職人員看齊。警方未有否認，警察公共關係科表示，警隊一直通過積極的策略及措施招募及挽留人才，以配合部門行動和服務需求，當空缺出現時，將會透過適當的晉升、招聘和多項延長人員服務年期的措施填補。 港府過去對舊制公僕廷退休方案持保守態度，惟特首林鄭月娥上月間接承認警隊有招聘問題，未知是否為新方案鋪路。

港府擬批准警隊舊制人員延長退休年齡至60歲。(資料圖片)

原定2000年前入職舊制公僕無份 指會阻晉升

政府於2015年《施政報告》宣布，提高新入職公務員的退休年齡，文職職系提高至65歲；紀律部隊職系，則不論職級，劃一至60歲退休。政府隨後再於2018年推出新方案，將安排廷伸至較早年期入職的公務員，包括2000年6月1日至2015年5月31日期間，但2000年前入職的舊制公僕則不包括在內。



政府當時解釋，該批公務員大多會在未來10年左右達到適用的退休年齡，從人口政策或管理公務員團隊的角度考慮，或阻礙晉升及人力資源錯配等，遂未見充分理據可予他們選擇延遲退休。

林鄭月娥：警隊及懲教署招聘難



不過，特首林鄭月娥上月間接承認，警隊及懲教署均有招聘問題，言辭間有意無意似為「開綠燈」鋪路；保安局早前亦披露警隊出現人手荒，截至去年2月，在2019/20年度期間，警隊新聘人數僅得766名，按年跌四成。不過，同期卻有1,032名警員離職，當中446名屬「非預知離職」。逃犯條例│警隊去年新入職按年跌四成 反修例衝突期間跳船多三成

港版《國安法》去年6月30日起實施。(資料圖片)

公務員事務局：會審視部門運作需要和理據

警察公共關係科回覆稱，警隊一直通過積極的策略及措施招募及挽留人才，以配合部門行動和服務需求，當空缺出現時，將會透過適當的晉升、招聘和多項延長人員服務年期的措施填補。

公務員事務局則回覆指，政府自2015年推出各項延長公務員服務年期的措施，讓各部門因應其整體人力狀況、實際及運作需要，以及繼任安排等靈活採用，以挽留具經驗並達退休年齡的公務員，以應付人手和運作需要。 如個別部門因其特別的人力需要而提出在延長部門公務員的服務年期方面需要有其他安排，公務員事務局會審視該部門的運作需要和提出的理據，考慮有關部門是否仍有空間運用現行的延長服務年期的措施，或有實際需要作特別的安排。