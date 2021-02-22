增16宗確診　4宗源頭不明　76歲男子發病15日始經強制檢測找出

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-22 17:13

衞生防護中心公布，本港今日新增16宗確診個案，當中有3宗為輸入個案，13宗本地個案中4宗感染源頭不明，其餘9宗都為關連個案。源頭不明個案中，包括一名66歲女病人。她任職陪月員，於2月19日開始喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及腹瀉，最後上班日期為2月11日。她所居住的藍田安田邨安健樓上周五曾出現確診患者。 觀塘宜安中心上周五(19日)有人確診，大廈居民被要求進行強制檢測，今日再增兩宗確診，其中一宗為源頭不明個案，在流動採樣亭檢測中找出，惟他早於2月5日已出現病徵。

安田邨再現確診個案，累計兩宗感染個案均為源頭不明。（房委會圖片）

一名66歲女病人(個案編號10876)於2月19日開始不適，隔日到流動採樣亭接受檢測後確診，她任職陪月員，於2月11日最後上班。她居於藍田安田邨安健樓，該幢大廈在上周五因出現確診患者而列入強制檢測，當時一名33歲女子(個案編號:10828)確診，同為源頭不明個案。

另一幢於上周五被納入強制檢測大廈的觀塘宜安中心，今日新增兩名患者，其中一名45歲男子(個案編號:10878)為關連個案，另一名76歲男子(個案編號:10877)則源頭不明。該名76歲男病人為退休人士，於2月5日發病，出現喉嚨痛及呼吸困難，但至大廈被要求強制檢測後，上周六(20日)才接受檢測並確診，由發病至確診相距15日。

宜安中心(google地圖)

另外兩名源頭不明患者，為41歲男電腦主任(個案編號:10883)，他因喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及頭痛向私家醫生求醫，翌日到普通科門診遞交樣本後確診；以及62歲男病人(個案編號:10884)為退休人士，於19日開始流鼻水，在流動採樣亭檢測後確診。

3宗輸入個案均由印尼來港。