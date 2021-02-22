新冠肺炎｜陳肇始避談群體免疫力　個案回升20宗：未反映初七放寬

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-22 09:11

科興疫苗於上周送抵香港，明日(23日)起屬於優先組別的市民可以預約接種。食衛局長陳肇始今於港台節目《千禧年代》4次被問到有關接種疫苗後的群體免疫力問題，都沒有正面回應，僅強調「愈多人打、愈早打愈好」，相信市民接種哪種疫苗「心中有數」。 昨日本港確診個案回升至20宗，陳肇始表示「呢個我哋好擔心」，但指現時數據非反映到初七(18日)放寬社交距離措施後的情況。

陳肇始指，群體免疫需要時間，愈多人打，就「會慢慢朝向方向」，但無回應政府預計何時可有足夠的群體免疫力。(李澤彤攝/資料圖片)

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陳肇始：政府的責任是採購足夠疫苗



科興疫苗的有效率僅五成至六成，陳肇始今早接受港台電話訪問時被4次問到有關群體免疫力問題，包括政府估計多少人打或何時可有足夠群體免疫力，接種科興疫苗是否全部市民接種都無法有群體免疫，會否拖低疫苗接種效果等時，陳僅多次重申愈多人打，達到群體疫的機會愈高，而是否接種疫苗是市民自願，「相信市民對打邊隻(疫苗)心中有數」，她指政府的責任是採購足夠疫苗、批核有安全保證疫苗使用，以及提供安排接種，未有正面回應科興疫苗功效及群體免疫力的問題。

港大公共衞生學院教授高本恩早前指出，若市民選擇先打科興疫苗，之後未必能選打另一款效力較高的疫苗，建議市民不用急着接種。陳肇始指，不同專家的看法都公開透明，而專家亦有就不同群組接種疫苗有不同建議，指全球的疫苗製造時間壓縮，數據不斷出，但疫苗短缺之下，如疫苗能到香港就希望大家利用機會。

2021年2月19日首批100萬劑科興疫苗抵港，並運到葵涌貨涌儲存。

政府會與港大團隊合作 追蹤接種成效



至於接種後如何可得知有無成功製造抗體，陳肇始指，若要肯定就要抽血，但政府會與港大研究團隊合作，會跟進追蹤，而醫護或製藥廠亦會通報。她指出，孕婦「現階段未有數據支持要接種」，而85歲以上如身體虛弱，接種前亦一定要經醫生檢視。

政府就疫苗接種設保障基金，被問到如何斷定副作用與疫苗相關，以及兩年申請限期是否足夠，陳肇始指，接獲事件後首先要有醫生證明有症狀，專家委員會亦會評估是否與疫苗有關，而暫時留意世界各地情況下，認為兩年申請限期亦是合適，有些地方甚至更短，重申現時數據不多，會適時留意時限是否合適。

2月18日起，重開處所、食肆放寬至四人一枱及重開晚市，需要用「安心出行」應用程式或登記聯絡方法。2月20日旺角食肆現場所見，不少市民已習慣有關措施，使用兩個方式進入餐廳的人數均等。（廖雁雄攝/資料圖片）

近日確診數據未能反映初七放寬措施後情況



政府於初七起放寬社交距離措施，容許4人晚市堂食，多個指定處所亦可重開，而近日確診數字回升，昨日有20宗確診個案，陳肇始指對個案回升感擔心，期望找出所有傳播鏈，令數字可以下降，惟認為現時數據未能反映初七放寬的情況，需要繼續監察。

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