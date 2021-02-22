新冠肺炎・2.22｜增16宗確診4宗源頭不明　7幢樓要強制檢測

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 李恩慈 勞敏儀 孔繁栩 陳家怡 袁澍 黃詠榆 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-22 23:38

疫情在農曆新年假期後再有反彈之勢，本港周一（22日）新增16宗確診個案，當中13宗屬本地個案，4人源頭不明，包括一名陪月員。 多間學校今(22日)起可以恢復面授課程，至今約200間學校成功申請全面復課，一半為補習學校，餘下大多為幼稚園。另外，建造業議會及香港建造商會要求出入地盤的人員，必須持有14日的陰性檢測證明，今起全面實施有關安排。 首批科興疫苗已運送抵港，本周二（23日）起市民可預約登記，特首林鄭月娥今日亦率領特區官員及立法會議員等注射本港「第一針」。

▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

+ 3 + 3 + 3

▼2.22立法會部分議員接種科興疫苗▼

+ 8 + 8 + 8

強制檢測大廈｜增7樓宇 澤豐花園澤民樓、北角偉文大廈二度強檢

【23:15】本港周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為源頭不明個案。政府晚上就強制檢測公告刊憲，將七幢大廈列入強制檢測，包括康怡花園D1座、屯門澤豐花園澤民樓等。當中澤豐花園澤民樓及北角偉文大廈均為第二度被納入強制檢測。任何人由本月9日至22日，曾在以上地點逗留超過2小時，需要於周三（24日）或之前接受檢測。

點解睇全名單：確診食肆大廈｜增16餐廳 53歲患者3日到9地方 曾到澳洲牛奶公司

【22:20】新冠肺炎第四波疫情持續，周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為無源頭個案。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增16間餐廳。政府上周四（18日）准許食肆恢復晚市設堂食至10時，當中11趟到訪是在當日起，未知他們是否吃晚餐。

其中一名男患者於上周四（18日）起三日內曾到訪九處地方，包括光顧佐敦澳洲牛奶公司。此外，在住宅大廈名單，觀塘宜安中心、安田邨安健樓各增一名無源頭個案。

新冠疫苗｜周二起可預約 3張圖睇晒3款疫苗、接種中心及副作用

【21:01】新冠疫苗接種計劃本周開始，預約系統周二（23日）凌晨0時起便會開放預約。5類優先人士可從4個途徑接種，包括疫苗接種中心、私家診所、普通科門診及院舍，最快周五（26日）開始打針。下文列出優先群組、疫苗保護率、常見副作用及處理方法，儲低三張圖，看清科興疫苗、BioNTech/復星復必泰及阿斯利康/牛津大學疫苗分別、接種中心地址及副作用應對方法。

安心出行下載量海外多地排榜首 資科辦：269萬下載中97%來自本港

【19:56】政府上週開始要求食肆及部分指定處所，確保顧客在進入場所前使用「安心出行」或登記資料，而「安心出行」下載量亦同時急增，至今接近269萬次。今日（22日）網上有討論指，「安心出行」Android版在多個島國及非洲國家中，下載量均排在「健康與健身」類別的首位，有關排名旋即引起熱議，有人質疑下載量或存水份。



政府資訊科技總監辦公室（資科辦）回覆查詢時表示，「安心出行」流動應用程式可由不同地區的應用程式商店下載，以便利在香港居住、公幹或旅遊等人士使用；程式總下載量接近269萬，當中超過97%（即超過261萬）由香港地區的應用程式商店下載。

（Appfigures網站截圖）

衞生署將監察新冠疫苗異常反應 揭科興BioNTech副作用最新數據

【19:52】新冠肺炎疫苗接種計劃將於本周五（26日）展開，衞生署助理署長（藥物）陳凌峯今日（22日）稱，衞生署已成立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，持續監察可能出現的異常事件。當委員會無法排除疫苗接種與異常事件存在因果關係，病人可透過疫苗保障基金索取支援。



疫苗最新副作用數據方面，復星／BioNTech疫苗至今向全球供應了6,600萬劑，在一月有14,525宗異常報告，包括497宗過敏反應，98宗面部神經麻痺和3宗吉巴氏綜合症。而科興疫苗共接種1,180萬劑，出現了732宗過敏反應，44宗面部神經麻痺及2宗吉巴氏綜合症。

安心出行｜開發商創奇思：當初沒提及開放原始碼 局方將有新建議

【18:07】政府早前推出「安心出行」應用程式，並在上週起要求食肆及重開的場所，需確保顧客使用「安心出行」或登記資料。當局強調程式「冇大台」，稱市民可放心使用，但有科技團體認為政府可開放程式的原始碼，讓民間驗證，才可增加市民信心。



創新及科技局局長薛永恒接受傳媒訪問時稱，程式由私人公司開發，最初沒要求對方公開原始碼，需尊重其知識產權。開發「安心出行」的創奇思回覆《香港01》查詢時表示，就開放源始碼的事宜，因最初未在合作中有所提及，自己看法與局方相同。他並透露，局方將在短期內提出新建議（suggestion）。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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TSA停辦│教育局：鑑於新冠肺炎疫情反覆 停辦2021全港性系統評估

【17:33】新冠肺炎爆發逾一年，教育局今日（22日）表示，鑑於疫情反覆，宣布停辦2021全港性系統評估（TSA），包括所有說話評估及紙筆評估。局方指，期望學校能盡量利用本學年餘下時間，進行面授課堂。

教育局稱，將再次與考評局、香港教育城合作，安排「善用2021年全港性系统評估材料」，學校可透過原有的紙筆評估模式，或學生評估網上資源庫（STAR）平台提供的網上評估模式進行，充分善用考評局已準備及整合的材料，了解疫情下學生的學習情況，及跟進學生支援需要。

教育局今日（22日）表示，鑑於疫情反覆，宣布停辦2021全港性系統評估（TSA）。（資料圖片）

【17:30】醫管局公布，截至今日早上9時，過去24小時再多15名確診病人出院，至今共有10404名病人康復。

現時共有237名確診病人分別於24間公立醫院及社區治療設施留醫，其中18人情況危殆，12人情況嚴重，其餘207人情況穩定。

復課│教育局更新指引 師生若為受檢人士 須持陰性證明方可回校

【17:14】第四波疫情稍緩，學校今日（22日）起，可安排不多於三分之一學生回校半日，若全校教職員定期檢測，則可全校恢復半天面授堂。教育局亦更新指引，其中寫明，如教職員或學生，被界定為受檢人士，除了須在限期內進檢測，亦須出示檢測陰性證明後，才能回校工作或上課。

強制檢測｜政府派員到乙明邨明恩樓執法 檢查2500人約70人違強檢

【17:10】沙田乙明邨明恩樓早前被納入強制檢測公告，政府今天（22日）在大廈進行執法行動，由今日上午約6時開始，至下午約1時結束。共檢查約2,500名居民，約70人違反強制檢測公告。政府已向有關人士發出強制檢測令及/或處定額罰款5,000元。

政府今天（22日）在大廈進行執法行動，共檢查約2,500名居民，約70人違反強制檢測公告。（資料圖片／張浩維攝）

【15:25】政府今早於沙田乙明邨明恩樓執行強制檢測公告，要求居民出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受檢測的結果證明。政府派員於該大廈出入口查核住客的檢測證明，並到大廈內進行檢查。行動中，政府共檢查了約2,500名居民的檢測報告，其中約70名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

增16宗確診 4宗源頭不明 76歲男子發病15日始經強制檢測找出

【14:35】衞生防護中心公布，本港今日新增16宗確診個案，當中有3宗為輸入個案，13宗本地個案中4宗感染源頭不明，其餘9宗都為關連個案。源頭不明個案中，包括一名66歲女病人。她任職陪月員，於2月19日開始喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及腹瀉，最後上班日期為2月11日。她所居住的藍田安田邨安健樓上周五曾出現確診患者。

觀塘宜安中心上周五(19日)有人確診，大廈居民被要求進行強制檢測，今日再增兩宗確診，其中一宗為源頭不明個案，在流動採樣亭檢測中找出，惟他早於2月5日已出現病徵。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

+ 14 + 14 + 14

【14:30】特首林鄭月娥率領多名司局長，到中央圖書館的社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。她亦是本港在香港境內接種科興疫苗的第一人。

【13:40】消息：今增10多宗確診，衛生防護中心隔一日再不設疫情記者會。

【12:10】農曆新年假期結束，學校可安排不多於三分之一學生回校半日，若全校教職員定期檢測，則可以全校恢復半天面授堂。天水圍路德會西門英才學校全校教職員定期做檢測，故而今日（22日）全校恢復半天面授堂。



助理校長陳耀輝指，學校靠工友在診所、港鐵站等多處領取樣本樽，方便教師每隔14日檢測一次，他說若是教育局能統一安排會更好，尤其未來如果更加多學校全面復課，如果都是如此領取，現有的地鐵、診所的樣本樽是否足夠會是個問題。

相關新聞：復課｜靠工友周圍搜集新冠肺炎樣本樽 中學冀教局統一安排

▼天水圍路德會西門英才學校全校教職員定期檢測 恢復半天面授堂▼

+ 16 + 16 + 16

【11:20】行政長官林鄭月娥將於下午將聯同多名司局長在設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。

【10:40】港府去年11月因爆發第四波疫情「臨門一腳」叫停與新加坡的「旅遊氣泡」，旅遊界立法會議員姚思榮今(22日)接受港台《千禧年代》訪問時表示，旅遊業界雖希望盡快通關，但亦擔心疫情再次爆發，若旅行團返港時要隔離兩周就更麻煩，認為「急還急，最緊要穩妥」，建議兩地兩周的確診個案保持單位數再考慮，



他期望，有疫苗接種後，計劃可以減少出入境檢測次數或標準，建議改以快速測試；亦估計到港旅客或須使用「安心出行」應用程式。

相關新聞：旅遊氣泡｜姚思榮：冀疫情控制後再啟動 「急還急，最緊要穩妥」

【10:03】本港昨日回升至新增20宗確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(22日)於港台節目《千禧年代》指，政府放寬社交距離措施為行政決定，認為放寬步伐「似乎嚟得快咗少少」，預期疫情反彈機會相對大。他指出，由年廿九(2月10日)至昨日只有3日現單位數確診個案，相信主要是假期檢測量低，認為社區仍應理解每天有雙位數的確診個案。

相關新聞：何栢良：放寬步伐快咗少少 疫情「唔係咁穩陣」

【9:09】科興疫苗於上周送抵香港，明日(23日)起屬於優先組別的市民可以預約接種。食衛局長陳肇始今於港台節目《千禧年代》4次被問到有關接種疫苗後的群體免疫力問題，都沒有正面回應，僅強調「愈多人打、愈早打愈好」，相信市民接種哪種疫苗「心中有數」。



昨日本港確診個案回升至20宗，陳肇始表示「呢個我哋好擔心」，但指現時數據非反映到初七(18日)放寬社交距離措施後的情況。

相關新聞：陳肇始避談群體免疫力 個案回升20宗：未反映初七放寬

▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

▼政府訂購三新冠病毒疫苗▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【00:01】衞生防護中心晚上更新患者行蹤，有4間餐廳上榜，包括青衣城「梅丘壽司の美登利總本店」、荃灣「常滿百家菜酒樓」、新中環大廈地下「美華茶餐廳」及海禧華庭「一品燒鵝海鮮酒家」。

【23:11】警方晚上於fb專頁公布，指接獲衞生防護中心通知，一名曾到訪警察總部的公眾人士確診。該名人士曾於二月十七日上午十時到十一時到訪警察總部十四樓申請紀錄查核。警方指該辦公室已安裝透明隔板，所有職員均有佩戴口罩。由於該名公眾人士於警察總部大樓逗留的時間較短，以及曾到訪的範圍較小，故將如常辦公。

警方表示高度關注事件，與該名公眾人士可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受病毒檢測；並且已經派員清潔及消毒該名公眾人士曾到訪的地方。

確診食肆大廈｜雍雅軒1座錄5個案 青衣城美登利壽司店曾患者到訪

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

+ 9 + 9 + 9

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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2月21日疫情新聞總覽：

確診食肆大廈｜雍雅軒1座錄5個案 青衣城美登利壽司店曾患者到訪

晚市堂食解禁現報復式大食 九龍城方榮記：顧客消費力強

酒吧業指半年210店結業 單親母轉做麥當勞兼職 積蓄耗盡待復業

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