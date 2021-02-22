721白衣人襲擊案　5天前放映會起衝突　有人號召趕示威者出元朗

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-22 18:41

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，其中2名被告承認暴動罪。控方讀出兩人的案情，在事發前5天，有反修例示威者在元朗舉行放映會，期間持不同意見人士曾發生衝突。之後網上有人呼籲同月21日到元朗集會，亦有人則呼籲保衛家園，並建議把示威者趕出元朗。至案發當日，白衣人和黑衣人在元朗站爆發激烈爭執，兩名被告曾用木棍襲襲車廂內的乘客，及向黑衣人掟雜物。

有人建議把示威者趕出元朗

兩名認罪的被告：林觀良（48歲，二手車銷售）、林啟明（43歲，汽車銷售經理）承認的案情指，早於2019年7月16日，即襲擊事件發生5天，有反修例示威者在元朗舉行公開放映會，與持相反意見的人士發生衝突，但未演變成暴力事件。自當天起，網上有訊息呼籲同年7月21日到元朗集會，以抗議放映會遭滋擾。同時，亦有人發起保衛家園，把示威者趕出元朗。

案中8名被告所面對的控罪。(詳看下圖)

白衣人一度離開之後召集更多人

2019年7月21日傍晚，網上有貼文顯示元朗一帶有身穿白衣的人於區內聚集，網上亦呼籲遊行人士前往元朗聚集。

同日晚上約10時40分，有不少於10名白衣人衝入港鐵元朗站的付費區，以藤條和木棍等襲擊黑衣人，之後一度離開。惟白衣人之後召集更多人，並有不少於50名白衣人經形點商場，再進入元朗站，聚集在付費區外。同時，約100名黑衣則在付費區內。

有白衣人圍毆黑衣人

白衣人和黑衣人發生激烈爭執，互相指罵。部份白衣人揮動木棍和藤條等，並向黑衣人擲物品，又有白衣人圍毆黑衣人，一名記者亦遇襲。黑衣人則掟物品、用消防喉射水，以用滅火喉噴白衣人。

約11時，白衣人衝入付費區襲擊黑衣人。而月台上和一輛車廂內的乘客亦被襲，被50名走上月台的白衣人襲擊。

第3被告曾揮木棍打車內乘客

第3、4被告在案中曾揮動木棍，第3被告曾用木棍襲襲車廂內的乘客，第4被告則在站內大堂向黑衣人掟雜物。兩名被告分別於同年8月的23和21日被捕。

2019年7月21日元朗白衣人聚集的情況。(詳看下圖)

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11名證人報稱觸痛及裂傷等

案情續指，就本案涉及的晚上10時40分至11時14分，有11名證人受傷，包括觸痛、裂傷，亦有人有血腫。

高級助理刑事檢控專員周天行指，因早前醫院把一份屬同一名證人，但不屬本案的醫療報告給予控方，因此現時尚欠一名證人的醫療報告。惟法官葉佐文質疑，為何現時仍未取得醫療報告。

官質疑為何未現報告出問題

周天行透露，於2019年11月取得醫療報告，發覺與案無關，翌月再取得另一份醫療報告，亦與案無關，控方於上周五(19日)才發現。葉官遂反問，為何遲至14個月後才發現，謂：「係咪(醫療報告)放入雪櫃？」

葉官查問是否案件主管未有發現拿錯報告，又問案件由警方哪一隊負責，以及案件主管的名字。周承認「警方遺留咗」，又透露案件由新界北重案組負責。周一度把涉案的案件主管名字，以書面形式呈上法庭。葉官強調本案為公開審訊，需庭上讀出，周最終透露報告由時任案件主管、高級督察黃詩斌處理。

在法官查問下，周亦承認撰寫案情時，是根據證人的書面口供撰寫，未有查看醫療報告。葉官便指：「你當證人係醫生？....你以後唔洗傳醫生啦」。葉官著周「下次再做case，請記住呢樣野」。

案件編號：DCCC 888/2019、11/2020、734/2020