房委會建議凍結公屋申請者資產限額　一人、二人家庭入息限額微調

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-22 19:15

公屋輪候時間再延長，最新平均輪候時間達5.7年，再創21年新高。房屋委員會按現行機制檢討後，建議上調一人、二人及五人家庭的2021/22年度公屋入息限額，當中五人家庭入息限額增幅最多，上調0.8%至37,180元。至於其他家庭組別，因應疫情衝擊，房委會建議凍結其入息限額，又建議公屋資產限額維持不變。 房委會估計，約16萬個私樓非業主戶符合新入息資產限額，佔該類住戶總數的33.2%。

房委會按現行機制檢討後，建議上調一人、二人及五人家庭的2021/22年度公屋入息限額。（資料圖片）

房委會指，按既定公式計算（住戶開支及5%備用金計算）， 一人、二人及五人家庭的公屋入息限額，將會增加至0.6%至1.1%。因此，最新的公屋入息限額，一人、二人及五人家庭將建議分別增加至12,940元、19,550元及37,180 元，即限額可各自增加140元、120元及290元。

凍結部份家庭的入息限額

房委會表示，按公式計算，三人、四人、六人至十人或以上家庭的公屋入息限額將減少，降幅約0.03%至0.5%。

不過，房委會認為，因應疫情帶來的經濟衝擊，故有理由作例外處理，因此建議將上述家庭的家庭入息限額凍結在現行水平，換言之，這些組別的家庭的入息限額沒有改變。

建議公屋資產限額不變

至於公屋資產限額方面，房委會指出，按既定機制 ， 現行公屋資產限額應根據甲類消費物價指數，在過去一年的變動下調 0.3%，即1人至10人或以上的家庭中，其公屋資產限 額應減至26.5萬至87.5萬元。



不過，根據上述的特殊處理，房委會建議，將所有住戶人數的公屋資產限額凍結在現行水平，故1人至10人或以上的家庭中，公屋資產限額可維持至26.6萬至87.8萬元。

約16萬非業主戶符合新入息資格

房委會按2020年第四季統計處綜合住戶統計調查結果，估計約有16.44萬個私人樓宇非業主戶符合新的入息資格，佔該類住戶總數的33.2%。房委會估計，與現有的入息限額相比，會額外多約有700個私人樓宇非業主戶，符合2021/22年度的新入息限額。房委會資助房屋小組將於3月15日開會，商討今次建議，倘獲通過便會正式於新一年度申請生效。