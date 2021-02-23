元朗721襲擊｜白衣人兩闖入收費區施襲　首被告曾用垃圾桶蓋打人

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-23 16:40

元朗西鐵站721白衣人襲擊案續審，控方今(23日)讀出6名不認罪被告的開案陳辭，指出有白衣人在當晚十時半過後曾入元朗站的付費區打人，之後曾一度離開，及後又折返，並與穿黑衣人分別在付費內及外對罵，後來大批白衣人再進入付費區，並上到月台毆打黑衣人及車上乘客，其中一人穿上印有「中國製造」和「MADE IN CHIINA」字樣的白色上衣，並用垃圾桶蓋襲擊乘客。

此外，控方原只為部份證人申請匿名令，惟法官認為應保護合部證人，故為所有人頒下匿名令，傳媒亦不得公開他們的姓名及身份。

六名面對審訊的被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌，61歲，報稱無業，八鄉鄉事委員會橫台山河瀝背村居民代表，和蔡立基(40歲，機械技工)。他們全被指在2019年7月21日晚至22日凌晨在元朗區干犯暴動及傷人罪名。

六名被告所面對的控罪。(詳看下圖)

有人在網上發起保衛家園

控方開案時指，襲擊事件雖發生於前年的7月21日晚，但早在同月的16日，因有反修例示威者在元朗舉行放映會，並有不同政見人士發生過衝突，之後便有人在網上發現於21日晚在元朗聚集，保衛元朗家園。

10時40分已首次有付費區打人

當日晚上有不少人士響應號召在元朗集會，不少都穿上白色上衣，在晚上約10時40分，有白衣人衝入港鐵元朗站的付費區，以藤條和木棍等襲擊黑衣人，之後離開。後來，再有約50名白衣人聚集在元朗站的付費區外，並與在付費區內的黑衣人互相指罵，有白衣人毆黑衣人，亦有黑衣人投擲物品及開動消防喉射水等。

至約晚上11時，白衣人再次衝入付費區，並走上月台襲擊穿黑衣的人士，及在月台和車廂內的乘客。

首被告曾以垃圾桶蓋襲擊黑衣人

控方指，首被告在付費區曾以垃圾桶蓋襲擊一名黑衣人，又投擲物品。而第八被告向黑衣人投擲物品，亦在往月台的樓梯上以藤條狀物品和徒手打一名男子。此外，當白衣人在車廂內襲擊黑衣人和乘客時，首被告手持藤條，並咒罵車廂內的乘客。

控方亦指，首被告案發時身穿一件印有「中國製造」紅色字樣，後面印有「MADE IN CHINA」紅色字樣的白色T恤。

控方講述721事件當晚的過程。(詳看下圖)

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第五及六被告在英龍圍以木棍擊黑衣人

至同月22日凌晨12時許，約有30名白衣人在英龍圍外與一些黑衣人發生爭執，並演變成暴力衝突。第5和第6被告當時身處白衣人中，兩人分別以長枝條和木棍襲擊黑衣人。第6被告卻突然暈倒在地，有人替他施救，他之後被送往屯門醫院。

白衣人拉開捲閘衝入付費區打黑衣人

於相若時間，一名黑衣人在元朗站J出口，用雨傘襲擊捲閘外的白衣人，白衣人因此拉開捲閘，衝入付費區追打黑衣人，第5被告亦身處其中。

除第8被告於2020年8月被捕，其他被告都在2019年7至9月間被捕，其中第2和5被告分別經羅湖和落馬洲離港時被捕。

控方原只為部份事主申請匿名令

此外，把本案的事主共涉14人及兩名證人，控方原稱只需為10名事主申請匿名令，惟法官擔心控方未向證人詳細解匿名令的作用，最後向全部16名證人均頒下匿名令，除只會以英文字母代替其姓名，並禁止報道證人名字等可讓公眾辨別證人身份的資料。證人亦將會在屏風後作供，及用特別通道進出法庭。

案件明續。

案件編號：DCCC 888/2019、11/2020、734/2020