封區檢測｜年廿八後首再突襲　政府封新蒲崗金橋大廈、東誠大廈

撰文： 黃詠榆 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-23 21:15

自年廿八後（9日）最後一次公布封區禁足檢測，相隔兩周後，政府今晚（23日）再宣布突擊封區。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上8時30分起，限制在新蒲崗錦榮街金橋大廈、東誠大廈內的人士，須留在處所接受強制檢測，受檢人士被要求於明日凌晨2時前接受檢測，目標於明日（24日）上午約7時完成。

新蒲崗錦榮街金橋大廈。（李澤彤攝）

政府指金橋大廈有確診個案 屬多劏房舊樓

政府發言人表示，由於金橋大廈近期出現確診個案，加上上述兩幢大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，在未有檢測結果前，必須留在處所內；會為行動不便人士、長者安排上門採樣。

政府發言人指，目標爭取於明日上午約7時完成行動，為所有受檢人士完成檢測，並確定結果，以期市民可在上午7時左右上班。政府表示，已為受強制檢測宣告限制的居民，準備了簡單食物、清潔用品，黃大仙民政事務處設立熱線電話9617 0211，由今下午8時30分起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

「受限區域」內的人士如在2月21日至23日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。



此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於2021年2月10日至23日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月25日前接受強制檢測。

流動檢測車抵達現場，準備為市禁足居民進行檢測。（陳家怡攝）

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