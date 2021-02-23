財力人脈或較易組織危害國安行為　黎智英保釋再被拒

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-23 19:07

涉嫌違反《國安法》需須被拘留的壹傳媒集團創辦人黎智英，上周改向另一名國安法指定法官彭寶琴再作保釋申請，但遭拒絕。彭官今日（23日）頒下判辭解釋原因，並稱雖然個人財政狀況、政治理念、人脈，不會對其會否犯法有任何指向性，惟有豐厚財力和人脈的人，或會較易夠組織及作出危害國安的行為，若其態度堅決，即使明知再犯會有危險亦未必能阻其再犯，故法庭須考慮所有因素，並認為需要拒絕讓黎保釋。

被告黎智英（73歲）就涉嫌違反《港區國安法》中，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪不獲保釋，高院法官李運騰去年12月曾准黎保釋，保釋條件亦非常嚴苛，惟終審法院指李官裁決犯錯，撤銷了黎的保釋。

黎願終止家中網絡服務

彭官在判辭透露，黎上周再提出申請時，稱可以遵守額外的保釋條件，包括可以終止家中的網絡服務，以及限制訪客的數目及逗留時間；但律政司仍然覺得不足以防止黎再作出危害國安的行為。

黎智英早前申請保釋，及終院聆訊的經過。(詳看下圖)

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聆訊前黎再因涉違《國安法》被捕

彭官認為，考慮保釋時也應將黎涉及的錢銀交易紀錄，以及他在聆訊兩日前再就《國安法》被捕的證據納入考慮，黎向法庭承諾不會再接受媒體訪問等，只是考慮保釋時的其中一個因素。

政治理念對是否犯法無任何指向性

彭官同意個人的財政狀況、政治理念、人脈，並不會對他會否犯法有任何指向性，但有關因素在保釋時應予考慮，例如一個有財力、人脈的人，會較容易能夠組織及作出危害國安的行為。

若態度堅決無法阻其行動

雖然黎的大狀稱黎不會明知再犯會有風險，仍繼續作出危害國安的行為，但彭官認為，如果一個人態度堅決，即使能預見被揭發後會帶來危險，或仍不足以阻止他作出行動，故法庭需要考慮所有相關的因素，並認為需要拒絕黎的保釋申請。

案件編號：HCCP738/2020