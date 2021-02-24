財政預算案2021│振旅遊留7.65億予旅發局　研放寬本地遊群聚限制

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-24 13:00

受新冠疫情打擊，本港經濟持續低迷，失業率更飆升至7%，逾25萬人失業。今日（24日）財政司司長陳茂波公布新一年度的財政預算案，建議預留7.65億元，支持香港旅遊發展局，以重振旅遊業，以及會預留9.34億元提升旅遊資源，當中1.69億元用作繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，當中「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等，並會繼續與合適地區就「航空旅遊氣泡」進行商討及安排。 同時又指，會在保障公共衛生的大前提下，考慮恢復放寬本地遊旅行團的群組聚集限制，幫助旅遊業爭取營運空間。

疫情持續多時，本港及外地設嚴謹的旅遊限制，旅遊業長時間大受影響，恢復無期。（資料圖片）

疫情持續多時，本港及外地設嚴謹的旅遊限制，旅遊業長時間大受影響，恢復無期。（資料圖片 / 陳嘉元攝）

受新冠疫情打擊，本港經濟持續低迷，失業率更飆升至7%，逾25萬人失業。今日（24日）財政司司長陳茂波公布新一年度的財政預算案，建議預留7.65億元，支持香港旅遊發展局，以重振旅遊業，並會與香港有密切經貿關係和疫情相對穩定的前題下，繼續與合適地區就「航空旅遊氣泡」進行商討及安排。

陳說，早前已向旅遊業提供近26億元的財政支援，財政預算案中，會預留9.34億元提升旅遊資源，當中1.69億元用作繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，其中「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等，會與各部門合作繼續改善行山徑的設施，以開拓更多綠色旅遊資源，為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。

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考慮放寬本地旅遊群組聚集限制

此外，陳茂波提到，會在保障公共衛生的大前提下，考慮恢復放寬本地遊旅行團的群組聚集限制，幫助旅遊業爭取營運空間，以及會投放額外資源改善郊野公園、提升康樂設施及優化海濱等。

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