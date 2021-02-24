財政預算案｜撥14億支持醫管局抗疫　額外撥30億供亞博及臨時醫院

撰文： 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-24 17:00

【財政預算案2021】新一份《財政預算案》今日（24日）出爐，各界關注本港抗疫及疫苗開支，財政司司長陳茂波表示，在兩輪防疫抗疫基金的77億元以外，會額外撥款14億元支持醫院管理局的抗疫工作，並撥款30.4億元營運亞洲博覽館社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）。 當局亦預留84億元購買疫苗，當中約55億元用作四款疫苗採購，其餘是營運疫苗接種中心及津貼私家醫生等費用。政府冀在本財政年度為大部份市民完成接種，預計今年度所需的現金流為65.8億元。政府明日（26日）亦會向立法會申請10億元疫苗保障基金。

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陳茂波今年強調各部門須開源節流，政府消息人士稱，唯有在其他方面「希望用少啲錢做多啲」，因抗疫是現時首要目標，即使食衞局減省開支都不會影響抗疫工作，但未有透露減少的項目範圍。

政府消息人士表示，除了兩輪「防疫抗疫基金」中的77億元，醫管局獲額外撥款14億元，為醫護人員檢測及增購個人保護裝備。另外，政府撥款約30億元讓醫管局設立及營運亞博社區治療設施，以及北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）。

1億元用於推行「香港健康碼」及恢復口岸服務

衞生署今年度獲得26億元有時限撥款，料本年度至2023／24年度的款項總額為52.6億元。政府消息人士稱，本年度撥款當中，25.3億元用作推行防疫措施；1.1億元用於推行「香港健康碼」及恢復口岸服務，即與內地通關及旅遊氣泡的軟硬件，包括研發電子系統、增聘邊境人手等等；政府撥款2,700萬元為資訊科技系統的經常費用，譬如疫情網上互動地圖；並使用800萬元為個案追蹤設備的保養費用，即啟德指揮中心的開支，以及個案連繫和大廈污水研究系統等。

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食衞局撥款84.4億元採購及接種新冠肺炎疫苗，政府消息人士說，當中約55億元用作四款疫苗採購及物流運輸，其餘是營運疫苗接種中心及津貼私家醫生等費用。他又稱，政府冀在本財政年度為大部份市民完成接種，預計今年度所需的現金流為65.8億元。政府於月底會向財委會申請撥款10億元設立疫苗保障基金。

檢測方面，政府消息人士稱，暫未能計算強制檢測及封區檢測等項目費用，「都涉及不同部門合作，計算條數比較困難，但政府不能以成本決定做或唔做（封區），考量係想抗疫成功。」

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