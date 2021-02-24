財政預算案2021｜150億推百分百擔保個人貸款　一文看清申請資格

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-24 16:41

【財政預算案2021】疫情持續，本港失業人數急升，失業率達7%，創近17年高位。財政司司長陳茂波今日（24日）宣讀新一份的《財政預算案》，當中各界關注並提倡設立的失業援助金「無影」，但當局會撥出150億元，設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，助失業人士暫度過難關。 香港01從政府消息人士處了解消息，申請人必須為18歲以上的香港永久居民，申請時必須已經失業2個月以上，且需要提供失業證明，換句話說，即放無薪假或者開工不足的人士都不可申請。另外，自由職業者也可申請，惟也需要證明失去收入。

政府為「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的總擔保額為150億元，會經過按證保險公司委託銀行處理。貸款上限為申請人失業前平均月薪的6倍，上限8萬元，年息1厘，申請人首12個月可「還息不還本」，本金連利息最長可攤分5年償還。若貸款人能在5年內如期還款，政府亦會退回利息（最高2850元），變相免息貸款。

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18歲以上永久居民失業超過2個月可申請 自由職業者亦符合資格

申請者必須為18歲以上的永久居民，在申請時必須已經失業起碼2個月，可以出示離職信、不再薪金入賬的銀行單作為證明；自由職業者或以現金出糧的人士亦要證明自己失業超過2個月。而開工不足、放無薪假的人士則不符合資格。

至於平均收入的計算方法，可為2020年1月至2021年2月24日之間任意三個月的平均值，或者按照2019/20年稅單的平均收入，以高者為準，但上限不可超過8萬元。

不設資產審查 但若不還款將影響信用記錄

計劃將不設資產審查，亦不會參考本身的信貸記錄，但申請人在申請貸款時，不可以有任何破產呈請或破產訴訟，及需要有運作正常的銀行戶口。據了解，會有數間銀行參與其中。

若申請人有虛假申請等，需要負刑事責任。而所有的審查、追款全部由銀行負責，但政府會對銀行的審批進行抽查。政府仍在計數，包括壞帳率等，指本港一般私人市場的壞帳率不高，但預計此類計劃較一般私人市場的壞帳率要高。

計劃會先在事務委員會討論，其後再在3月的財委會審議，獲通過後估計1、2月就可以開始申請。消息人士說，按照過往的經驗，申請相信會在3日內批發，60%的申請可以在當日批出。

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