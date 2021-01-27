新冠肺炎│復業無期　四旅遊業工會促政府創臨時職位支援從業員

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-01-27 16:22

新冠肺炎疫情持續逾年，重挫各行各業，旅遊業更是復工無期。工聯會四個屬會今日（27日）召開記者會講述業界苦況，促請政府開設臨時職位，支援目前萬多名失業的從業員。業界稱已去信特首林鄭月娥及勞工及福利局表達訴求。

工聯會四個旅遊業屬會今日（27日）召開記者會講述業界苦況，促請政府開設臨時職位，支援目前萬多名失業的從業員。（呂凝敏攝）

香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會及香港旅遊業導師協會今日召開記者會，指業界受疫情影響，已「冰封」快將一年，早前政府曾推出三輪「旅遊業支援計劃」，向從業員提供每月5,000元的資助，隨着在2月份停止資助，旅遊業又復業無期，萬多名失業的從業員生活將大受影響，故希望政府繼續向業界提供援助之餘，亦可開設一些臨時職位，聘用旅遊從業員，以解他們燃眉之急。

香港專業導遊總工會主席余莉華表示，受疫情影響，去年12月起有關導遊培訓的課程全部停辦，令數百名導遊無法續證，不少從業員即使希望轉行亦不容易。余認為疫情下不少市民選擇郊遊，建議環保署及漁農署延續及擴大「綠色就業計劃」，開設更多臨時職位，聘請旅遊從業員參與工作。

香港外遊領隊協會主席陳兆麟亦指，食物環境衞生署去年底推出公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，惟反應並不熱烈，建議政府開設非接觸式資助計劃推廣員，可聘請旅遊業從業員擔任推廣工作，創造雙贏。

香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠指，政府公布農曆新年後會於全港18區設立新冠肺炎疫苗接種中心，她建議政府釋放社區疫苗接種中心工作人員的職位，安排一定數量的臨時職位予旅遊業從業員。她認為從業員擅於待人接物、人流管制及處理個人私隱工作，認為開設臨時職位予業界，可為政府省卻人力培訓之餘，亦可暫時拯救從業員的生計。