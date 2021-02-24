財政預算案│電子消費券只限2類居民有份　身在外地又可否受惠？

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-24 18:10

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一年度的財政預算案，提出向全港年滿18歲的永久性居民及新來港人士，分期派發5,000元的電子消費券，換言之，40萬名外傭及來港工作及讀書的外地居民相信不能受惠。

陳茂波稱，期望電子消費券能夠重點協助有關行業，然而，已移居的港人或外地讀書的留學生能否受使用消費券？按政府說法，由於是協助本地商戶，人不在港的情況下，要用電子消費券有一定困難，當局未有確實答案。

新一年度的財政預算案，政府提出向全港年滿18歲的永久性居民及新來港人士，分五期共派發5,000元的電子消費券，期望能夠重點協助有關行業，現時計劃每月派發1,000元消費券，餘額不得延至下一個月使用，並爭取於暑假期間推出。

只要身份證寫上「香港永久性居民身份證」（紅框示）及有A字（黃框示），就是香港永久性居民。（資料圖片）

受惠對象為年滿18歲的本港永久性居民，包括已住滿7年的少數族裔等，以及持單程證的新來港人士；持本地身份證的外傭、駐港工作的外地人士等，因沒有「三粒星」，相信不能受惠。

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然而，已離港的人，以及外地工作、留學的港人又能否使電子消費券？陳茂波表示，電子消費券只限支付本地商戶，合資格居民不能在外地使用；不過符合金管局監管下的網店，可接受電子消費券，因此能否在海外光顧本地網店，目前未有明確答案。

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