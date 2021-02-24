電子消費券5000元｜陳茂波：爭取暑假開展登記　不可海外網上購物

撰文： 彭焯煒 吳倬安 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-24 17:55

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】新一份《財政預算案》今日（24日）出爐，財政司司長陳茂波宣布向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券。不過，其他「派糖」措施大幅縮水，綜援、生果金均「減糖」多出「半月糧」，寬減差餉、退稅等措施規模減少。 陳茂波下午3時出席《財政預算案》記者會時表示，爭取暑假開展電子消費券登記，分5個月派發，消費券可用於本地網店消費，但不包括海外網上消費。

【16:15】薪俸稅寬免上限由兩萬元下調至1萬元，被問到是否忽略了中產的困境，陳茂波說希望大家諒解，因為赤字龐大，在有限財政承擔來說還有各方面要照顧，向中產人士說「唔好意思」。

有指預算案之中大灣區的着墨不多，陳茂波表示，大灣區是未來發展、經濟的重要組成部份，如看本港未來發展方面和定位、優勢產業在哪裡等，都說得十分清楚。他說香港是粵港澳大灣區的一部份，香港未來發展金融服務，例如說理財通，一定是與大灣區合作。

陳茂波舉例說，本港對境外人才發展吸引力很大，這是香港優勢，而創科發展和生產很多在深圳和惠州，香港與他們合作可以包含上中下游產業鏈。此外，香港空運行業也有具大優勢，去年在疫情之下香港貨運處理量僅較前年下跌7%。他強調香港空運地位很重要，要一路領先，這些都是香港要力推的範疇。

他又指，國家安全開支80億元是分幾年用，外國有關國家安全開支都會保密，政府會按機制公開內容。

【15:00】政府撥款150億元，設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，最高借8萬元，助失業人士暫度過難關。對於有質疑批評政府「為做而做」，陳茂波指，貨款計劃希望為失業人士提供趙一個選項，讓他們「用得著」便用。

至於港台被指削減部分分項開支，陳茂波強調，按資源分配程序秉公辦理，至於詳細內容，他指手上無資料。

【15:58】有記者關注政府如何開源節流，明日大嶼計劃會否有變，陳茂波回應說，面對嚴峻財政狀況，政府會節約開支，公務員編制來年已經零增長，2022/23年度政府開支更會減少1%，至於明日大嶼則有機會會為政府帶來收入，政府會關注前期研究，強調短期內不用太擔心。

陳茂波又指．香港現時是按地域來源徵稅，而在現時經濟環境下，今年未必適合修訂薪俸稅及利得稅稅率。

至於5,000元消費券問題，陳茂波說不適宜有太多限制，除了商品亦可能適用於服務行業。有關預算案中提及已要求財庫局和差餉物業估價署檢討差餉制度，陳茂波指與樓市管理措施並無關係，劉焱補充累進制度與能者多付原則有關，而政府希望將繳納差餉的主要法律責任，由物業的使用人轉移至業主。

【15:54】陳茂波表示，政府將會與多於一個儲值工具商商討合作，希望讓市民有所選擇。他表示，消費券詳情定下來後會盡快公布，讓未安裝電子支持的商付盡快安裝，至於會否資助支付工具安裝費，陳茂波說：「呢個可以睇。」

至於運用未來基金，陳茂波僅稱，今次只是將過往未入帳的投資收益入帳，至於香港增長組合的工作，政府正推進當中。

《預算案》將宣布2021至22年凍結公務員人手，公務員編制零增長。在不影響教育、衛生等民生開支前提下，減少2022/23年度政府經常開支撥款1%，令人聯想到特首林鄭月娥在參選特首時，稱全面檢討「0-1-1」，並稱削減資源政策令公務員士氣差。

財經事務及庫務局常任秘書長劉焱解釋，在不影響民生開支之下，政府只能縮減內部開支，又指在政府整體開支中，人工佔整體六成。她指，公務員做到零增長，並在此基礎上減少一般性日常開支，例如燈油火蠟、以外判方式做部分政府工作，形容減省開支工作有挑戰性和決心，希望藉此機會讓市民感安心，因縮減開支不會影響社會大眾服務或支出。

被問到今份《預算案》是否為參選特首「功課」，陳茂波稱政府首要工作防疫抗疫、恢復經濟，又稱自己只是單純地透過諮詢過程，了解社會的「痛點」、市民期望，從此透過《預算案》盡能力做些事。

陳茂波：長者可用八達通獲消費券

【15:52】有記者問到，有長者沒有智能電話，為何不直接派錢，陳茂波說，以長者津貼為例，會有家人或其他人協助申請，而派發的其中之一個方式八達通，在本港亦十分普及，因此他認為有足夠渠道讓長者得到電子消費券。

對於社會有質疑為何提供失業貸款而非失業援助，陳茂波認為，經濟衰退情況不會持久，因此提供這個選項，如市民如期還款，政府會退還所有利息，讓有需要市民渡過難關。

陳茂波表示，內地有強勁經濟增長，而歐美如果成功控制疫情，經濟亦會快速反彈，因此相信本港今年中經濟會有不俗增長，強調雖然仍要小心經濟波動，但不必太悲觀。

未回應是否「愛黨」

【15:33】有記者問今年《預算案》無派錢、失業援助金等，問陳茂波如何面對社會期望。他回應指，2020-2021年度財政赤字達5,500幾億元，因有幾輪防疫抗疫措施，而今年亦有1,016億元赤字，當中已包括發綠色債券、未來基金撥款等資金，如不計及上述資金，赤字可達1,800億元，情況仍然嚴峻。

陳茂波說，明白到今年預算案未能符合大家期望，而未來外圍經濟環境變數大，政府已盡力向有需要市民提供支援，但仍要留力在困難時期有實力頂得住突發情況，希望大家諒解政府已經盡力。

被問到為何要在暑假才讓市民申請消費券，他指因不單只與一個儲值工具商溝通，又指在二月份公布全民派錢，也要六月開放予市民登記。

至於80億元國家安全撥款，陳茂波指已在去年12月支付，並成立專項撥款，政府未有在《預算案》就國家安全撥款。被兩度問到是否「愛黨」，陳茂波未有回應。

財政司司長陳茂波舉行記者會介紹預算案。（李澤彤攝）

增股票印花稅港股即插 陳茂波：股市總有波動



【15:22】陳茂波表示，消費券只可用於本地消費，原則上容許網購本地商鋪的商品，但不會容許利用消費券海外網上購物。至於移居海外港人可否在網上使用消費券，陳茂波說，只會向過去一段時間居住在香港的永久居民，以及在港居住的新移民。

提到增加股票印花稅，陳茂波指，既考慮到要推動證券市場發展，同時考慮股市競爭力，形容增加0.03%稅率「比例唔係好高」。被問到公布增加股票印花稅後，本港股市大跌，陳茂波指，不只是本地股市調整，海外股市都有調整，調整幅度也差不多，形容股市總會有波動。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

+ 4 + 4 + 4

【15:20】有記者問到，問責官員今年會否減薪，財經事務及庫務局常任秘書長劉焱表示，公務員薪酬有機制處理，至於特首及問責官員去年4月已減薪1成，維持一年，特首去年7月亦已宣布不會加薪，目前仍然生效直至6月30日。

多次被問國安80億元開支 陳茂波：公開透明

【15:05】有記者問到，未來一年與國安法相關開支達80億元，財政司司長陳茂波在記者會上回應指，上季度政府開支已作公布，國安法亦有提及，他日後會在立法會文件中有所交代。他之後指，未來一年與國安法相關開支達80億元，陳茂波表示相關款項已支付，強調絕對是公開透明，未來一年亦無計劃再有相關開支，所以在新一份預算案中才沒有提及。

至於預算案中提及已要求財庫局和差餉物業估價署檢討差餉制度，包括應否引入累進差餉制度及為自住物業提供恒常寬減，陳茂波指，現時是合適機會作檢視，但強調與打擊物業炒賣並無關係。

至於5,000元消費券，陳茂波表示，與去年派錢的政策目標有不同，今年在社會事件及疫情下，導致經濟低迷，他希望加一把助力促進香港消費。他又指在今日宣布後，政府會找支付工具作商討，但承認用電子卷較複雜，現時暫定分5個月每月1,000元發放，將爭取暑假開始登記。