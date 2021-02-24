撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-24 14:04

為刺激消費，帶動消費市場，財政司司長陳茂波今日（24日）公布將於今年內向每名合資格人士，派發總額5,000元的消費券，將分為5期發放，即連續5個月派發1,000元。若市民於月內未能及時花光，金額無法延至下期使用。政府將物色合適的營辦商，如八達通、支付寶、Payme等，以協助推行消費券計劃。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

+ 4 + 4 + 4

估計籌備時間較派錢長

陳茂波表示，即年滿18歲或以上的香港永久性居民及持單程證新來港人士，可獲發消費券，預計720萬人受惠。

去年財政預算案2月公布後，政府於8月才開始派發現金。政府消息人士指，消費券較現金發放計劃複雜，估計籌備時間會長，估計一年內才可推行。

料長者會以八達通使用

市民將以電子或書面形式登記消費券，於電子系統填寫個人基本資料，揀選營辦商，並視乎營運商的方式以確認身份。政府會以4個條件揀選營辦商，包括普及度、方便程度、籌備時間、相關經驗。

政府消息人士指，理解八達通的普及度較高，長者亦懂得使用，因此將與八達通公司商討。若八達通公司無法派發消費券，屆時政府再公布長者使用消費券的詳情。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

+ 4 + 4 + 4

必須在本地商戶消費 網店都適合

政府目標消費券幫助零售商及飲食業界，並強調必須為本地商戶，故網店亦可適用，但必須符合為金管局的監管下的網店。