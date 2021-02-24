臥底疑反揭4警假掃蕩｜官斥行為衝擊法治　賭場負責人判囚8個月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-24 17:00

被警方委派潛入黑幫社團的臥底警，在執行任務期間，發現數名反黑組警員疑與幫派「老頂」策劃賭場「假掃蕩」行動。其中涉案的賭場負責人承認串謀妨礙司法公正罪，法官今日（24日）判刑指，被告雖然在案中沒有得益，但行為削弱香港市民對法治的信心，衝擊法治，而他為計劃執行者，角色不可缺少，終判他囚8個月。

本案認罪的被告陳少寶（39歲），被指於2018年5月2日至7月10日，在香港與他人串謀妨礙司法公正。至於同案的四名被告：警員趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲），則否認控罪。

指被告在案中屬執行者 角色不可缺少

法官判刑時指，陳在案中角色並非不重要，他為計劃的執行者，角色不可缺少，雖他在事件中沒有得益，也沒令「戲子」被捕，但行為削弱香港市民對法治的信心，其操縱行為對法治衝擊較大。

法官認為，沒有證據顯示「戲子」並非自願參與，而且所幸計劃最終沒有實行，決定以1年作為起點，並給予他3分之1刑期扣減。

「反黑南哥」提議把香煙及租約放在賭場 裝設閉路電視系統加硬碟

案情指，警方於2016年派出一名警員滲入荃灣和勝和一派系，該派系的「阿頂」為王偉軍（又名菜仔），而派卧底警後來被派到非法賭場工作，場內有三部釣魚遊戲機，而陳少寶為該賭場的負責人。

2018年6月，臥底警按菜仔指示，把賭場內的兩部釣魚機等運走。菜仔之後又著臥底警，聯絡一名「反黑南哥」，並指已與警方安排，有警員將會突擊搜查賭場，菜仔已安排陳和另外4名「賭客」遭警方拘捕。

「反黑南哥」後來提議將一些香煙、飲品及租約放在賭場單位內，前門裝設的閉路電視系統加裝硬碟，並稱「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」作為「戲子」，惟警方的搜查行動最終取消。

案件編號：DCCC917/2019