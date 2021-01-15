臥底疑反揭4警假掃蕩｜假賭客不要南亞裔　稱出外調查卻身在警署

反黑組警員疑夥同黑幫頭目「做戲」假扮掃蕩非法賭場，除了涉安排戲子充當賭客、搬走部份賭博裝置，更疑教擔任賭場職員的臥底警員佈置場景。事件遭臥底警揭發，4名警員及1名男子同被控一項串謀妨害司法公正罪，4警否認指控，案件今（15日）於區域法院開審。控方開案陳詞提及，被控警員指明「做媒」的賭客「唔要南亞裔、唔要唔夠秤、唔要通緝」，又提醒閉路電視「整返個hard disk上去先似樣」。此外，被告多次報稱往賭場外偵查，卻有錄影片段發現其小隊當時身處警署。

4名不認罪的警員：趙廣林（55歲）、賴福康（49歲）、傅裕文（37歲）及張子健（29歲）。報稱無業的被告陳少寶（40歲）去年已認罪，會留待此案審訊完結再求情。5人被指於2018年5月2日至7月10日期間，在香港連同王偉軍和一名叫Eddy的人串謀妨害司法公正。

滲入黑幫和勝和派系調查

控方開案陳詞指，警方2016年12月派臥底滲入黑幫「和勝和」某派系，該派系的「阿頂」為王偉軍（又名「菜仔」）。2018年1月，「和勝和」委派臥底警員在案發工廈的非法賭場工作。臥底警員擔任兌分員，陳少寶則任賭場負責人。同年4月，警方接報指「菜仔」辦非法賭場，由荃灣區反三合會行動組A隊負責調查，被告傅裕文為調查主任，隊員包括另外3名被控的警員。

假賭客獲保釋後可獲報酬

兩個月後，臥底警依照「菜仔」吩咐，搬走部份「釣魚機」及多部閉路電視鏡頭。「菜仔」稱與警方準備好假扮突擊檢查，叫臥底警待陳與「賭客」獲警署保釋後，給予1500至5000元報酬。

警提醒閉路電視要裝硬碟至似樣

臥底警按「菜仔」指示聯絡「反黑南哥」，即被告賴福康，隨後在警署與4名被控警員見面。被告關掉臥底警的手機、拍下臥底警帶來的涉案單位租約，又教他如何佈置賭場。賴提醒閉路電視要加裝硬碟以存下錄影，而趙亦問及有無硬碟，並謂：「整返個hard disk(硬碟)上去先似樣。」

指明做媒賭客唔要南亞人

此外，賴提議把香煙、飲品及租約放在賭場，又指賭場只剩下一部釣魚機，卻有二十多把椅子，遂著臥底警搬走大部份椅子。賴更指明「做媒」的賭客「唔要南亞裔、唔要唔夠秤、唔要通緝」。

聲稱外出偵查時段小隊在警署

同月22日為突擊檢查日，當晚4名被控警員的小隊被派往案發地點埋伏，至凌晨時分，突擊行動告吹，最後4警連同陳少寶被捕。傅曾在文件寫下賭場只有一部「釣魚機」、當日行動前多次往賭場外偵查，惟有錄影揭破其小隊在相關時段身在警署。另3名被告亦有在記事冊作相類的虛假陳述。趙在在警誡下供出賴會接觸「菜仔」，他則從無與「菜仔」接觸。傅承認事前曾與臥底警相見，但只為收集情報。

案件下周一續。

案件編號：DCCC917/2019