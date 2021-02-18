消息：政府擬申9000萬租800酒店賓館房作過渡屋　最快上半年入伙

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-18 13:43

最新一份《施政報告》公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋，讓輪候三年或以上市民申請入住，租住期至少兩年。 消息指，政府明天（19日）將向關愛基金申請約9,000萬元撥款，以資助非政府機構租用酒店及賓館作過渡性房屋。據悉，計劃擬租用800間酒店或賓館房間，不同的非政府機構都可參與，最快今年上半年可入伙。

最新一份《施政報告》公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋。（資料圖片/鄭子峰攝）

消息指，政府明天將向關愛基金申請約9,000萬元撥款，以資助非政府機構租用酒店及賓館作為過渡性房屋。據悉，計劃擬租用800間酒店或賓館房間，不同的非政府機構都可參與，租期最少兩年。由於酒店或賓館房間的改動空間較少，預計住戶最快今年上半年可入伙。

據了解，每間房的總資助上限約13萬元，資助一般只應付租金。若涉及維修或修葺，都要由業主負責。

早前政府注資予「支援非政府機構推行過渡性房屋項目資助計劃」，以支援非政府機構推行過渡性房屋項目。據悉，由於租用酒店或賓館屬於新項目，故未能適用於該資助計劃，因此需要向關愛基金申請撥款。

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可同時幫助基層、酒店業

關愛基金專責小組成員鄧家彪對計劃表示歡迎，認為可以增加過渡性房屋的單位，並讓基層有多個選擇。他又指，酒店或賓館內已現存單位，無須如閒置用地或建築物般大規模改裝，除了時間更快外，成本亦更低，加上受疫情影響，酒店業生意受挫，此計劃可以提供出租率，有助紓緩業界的困境。

憂慮無廚房難煮食

另一成員、社區組織協會幹事施麗珊亦指，酒店及賓館並無廚房，住客或難以煮食。不過，她認為此計劃可以供應更多過渡屋，只要租金便宜，相信對基層仍有一定吸引力。

翻查資料，運房局早前已表示，樂善堂與業主簽署合作備忘錄，使用酒店作為過渡性房屋。全幢過渡性房屋酒店提供161個房間，房間面積由約120平方呎至約240平方呎。據了解，該酒店位於九龍城區。