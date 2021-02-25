劏房租管｜運房局：會加入條款保障業主權益　或能提早終止租約

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-25 13:23

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，小組將於下月底向政府提交報告。 運輸及房屋局主任（特別職務）陳嘉信，今日（25日）在立法會會議上重申，目標是在今個立法年度提交草案，將來一定會加入適當條款，保障業主應得權益。若租客的個人行為對他人造成滋擾，或利用劏房作非法行為等，業主或能夠在完結租約前，提早與租客終止租約。

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性。（資料圖片）

陳嘉信指，小組對業主濫收費用等問題有較大共識，當業主收取租客水電、煤氣、上網費等費用時，收費不應高於電力公司、水務署等向業主收取的整體金額，但如何公平分配有關費用並不容易，細節仍須進一步思考。

在限制租金增幅方面，陳嘉信承認有關議題爭議較大，「會唔會跟某些指標做，都是小組會進一步探討的可行方案。」他又指，在研究過程中，法律小組曾指出，《基本法》保障私有財產權，若行動會不合比例地削弱業主權益，可能會受法律挑戰，故要同時保障租客及業主權益。

陳嘉信又指，小組會繼續商討如何提供適當續租權，被問及若日後有續租權，當租客輪候到公屋「上樓」時會否代表會違約，陳指，在草擬報告或草案時，會考慮增加彈性。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼