新冠肺炎｜新增13宗確診　3宗源頭不明　涉學生、售貨員及驗貨員

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-25 15:32

本港疫情持續，今日（25日）新增13宗確診個案，其中三宗屬感染源頭不明，分別是在荔枝角億京廣場工作的售貨員、何文田余振強紀念中學16歲學生，以及在新蒲崗大有街工作的一名驗貨員，他在發病後仍有上班。由於有關個案昨日（24日）已在記者會公布，故今日不設疫情記者會。

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截至今日零時零分，本港新增13宗確診個案，其中一宗屬輸入個案，她是一名外傭（#10923），在2月12日乘坐CX796到港，從第12日的樣本發現確診。另有三宗屬感染源頭不明。

第一宗源頭不明個案涉及一名在荔枝角億京廣場工作、任職售貨員的34歲女子（#10915）。她於2月19日起發燒，23日到社區檢測中心接受檢測，其後確診，最後上班日期為2月18日。她居於大埔滘策誠軒，農曆新年假期期間曾與同事見面。

第二宗源頭不明個案涉及一名在新蒲崗大有街工作、任職驗貨員的62歲男子（#10926），居於香港仔華貴邨華賢樓。他於2月22日起發燒，翌日到普通科門診求醫，其後確診。他發病後仍有上班，最後上班日期為2月24日。

第三宗源頭不明個案涉及一名居於何文田愛民邨建民樓、就讀余振強紀念中學的16歲男學生（#10927），他於2月23日出現暈眩，同日有上學，翌日到伊利沙伯醫院求醫並住院，其後確診。他上課期間沒有除口罩及進食，亦沒與其他同學有太多緊密接觸，故未有師生被列密切接觸者。

有5名確診者與K11「名潮食館」有關。（資料圖片 / 余俊亮攝）

逾10宗初步確診

衞生署補充指，今日有10多宗初步確診個案，與K11「名潮食館」相關個案是第10916、10917、10921、10922、10924宗，5人均是食客。第10916宗個案最後上班日是2月22日，第10922宗個案已退休，其餘3人的最後上班日都是2月23日。

一名居於何文田愛民邨建民樓、就讀余振強紀念中學的16歲男學生確診。（GOOGLE MAP街景圖）

此外，因應內地疫情的最新發展，早前實施向從陸路口岸抵港並曾於14日內到訪陝西省的入境人士派發樣本瓶的安排將於明日（26日）起取消，該等人士如未獲豁免檢疫，抵港後必須在指定地點（家居或其他住所）接受14天強制檢疫。

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