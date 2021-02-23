新冠肺炎｜帝京餅店兼職店員初確診　兩度求醫曾交樽　須入ICU

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-23 19:11

本港新型冠狀病毒持續，本港今日（23日）新增12宗確診個案，另有10多宗初步確診個案。衞生防護中心指，初步確診個案中涉及一名55歲女子，她於旺角帝京餅店擔任兼職售貨員。 該患者本月15日身體不適，19日曾向醫管局普通科門診交樣本樽；由於病情持續，於22日經私家醫生轉送到威爾斯親王醫院，同日於該院急症室檢測陽性，現時要留醫深切治療部。 被問到為何該病人交樣本後，仍須向私家醫生求診。醫管局解釋，近日市民對檢測服務需求增加，故檢測時間延長，該病人19日交樣本至22日深夜才有報告。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於疫情記者會指出，一位旺角帝京餅店兼職的55歲售貨員初步確診。她居於沙田，於本月15日發燒，16日最後一天上班，17日曾看私家醫生，其後於19日向普通科門診交樣本包。由於她病情持續，22日再向私家醫生求醫，並轉送到威爾斯親王醫院，現要留醫深切治療部。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則指，該名女病人有慢性疾病，是其中一個風險因素。有記者問及為何該病人交樣本後仍須向私家醫生求診，她解釋「大家都知道近幾日市民對檢測服務需求增加咗好多」，普通科門診上周每日派2萬多至3萬樽，昨日（22日）亦派1.8萬樣本包，故檢測時間延長。

何又強調，普通科門診檢測服務針對沒有病徵，而自覺有風險的市民使用，如有病徵應該向私家醫生求醫，安排合適檢測，以免延誤治療。

她其後補充指，該確診女士於2日19日交樣本包，其後一直不適，22日到急症室求診並入院。於院內取鼻咽拭子，接近23日凌晨收到陽性報告，與19日樣本結果相同。被追問到何時收到該病人交樽的結果，何稱該病人19日樣本報告在22日深夜收到。

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